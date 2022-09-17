倫敦Zone 2 Peninsula Gardens 首推展銷會

位於倫敦東區2區的格林威治半島是一個深受投資者、用家和租客歡迎的社區。近年落成的大樓包括Lower Riverside及Upper Riverside當年迅速沽清，而租務市場都非常熱熾。那麼為什麼格林威治半島會如此受歡迎呢？格林威治半島是歐洲最大型的重建項目，位於倫敦東部第2區。其總規劃由Knight Dragon領導，總投資額達84億英鎊。該項目被1.6英里的泰晤士河環抱，將提供超過17,000個全新住宅。格林威治半島是一個大受租客追捧的社區。 由2018至2022年間，整個格林威治半島的租金增長了23%#。目前的租賃需求依然強勁，一旦有新單位投入市場，就能很快租出去。格林威治半島的交通網絡是無可比擬的。在項目範圍內設有North Greenwich地鐵站，1站即到金絲雀碼頭，而您可以在那裡連接伊莉莎白線。經由Jubilee Line 8分鐘*即到London Bridge，17分鐘*到Bond Street及City Airport，出行非常方便。整個規劃共有48英畝的綠色開放空間，包括一個中央公園、倫敦首個空中花園步道和條3公里長的藝術步道等，到處都可以讓你放鬆心情。格林威治半島整個社區以設計和創意為主題，而當中的Design District更被《時代雜誌》評選為 "世界上最美好的地方之一"。The O2這個娛樂地標也令整個社區更熱鬧繁華，這裡經常舉辦世界級活動，同時有超過40家餐廳、酒吧和眾多設計師商店讓你盡情購物。作為一個完美社區，傑出的教育必不可少，該區有不少獲優秀和良好評分的學校，包括St Ursula's Convent Secondary School及Meridian Primary School。如果你有興趣成為這個社區的一份子，切勿錯過全新推出的Peninsula Gardens。第一期推出的大樓樓高19層，提供151個單位，有開放式、一房和兩房的選擇，間隔非常好用。如果你想瞭解更多，歡迎聯絡Savills。首推展銷會詳情:日期: 2022年9月17及18日(週六及日)時間: 上午11時至下午6時地點: 香港文華東方酒店2樓曆山廳及皇后像廳