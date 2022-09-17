海洋公園「哈囉喂」開鑼 740元暢玩

海洋公園「哈囉喂全園祭2022」今日起至十月底舉行，以七百四十元可玩盡四大刺激景點，包括「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」等。



今年哈囉喂將設有四個刺激景點，包括「潛逃太凶艙」、「惡靈廢墟」、「秦陵大逃脫」，以及「咒偶」，並以自選付費方式登場。成人入場門票為三百六十元；小童為二百一十六元，可無限次進入所有哈囉喂全園祭景點，玩盡日夜景點設施，但不包括四大刺激景點，如多付三百八十元購組合門票，即共七百四十元才可玩盡。



一系列鬼魅裝置將於今日起進駐海洋公園哈囉喂園宇宙，遊客可透過AiR手機應用程式探索虛擬園宇宙，只需掃描隱藏在景點不同角落的metaverse gateway，跳入虛擬世界，挑戰更多不同任務。