可取消登機前核酸檢測 許樹昌倡雙鬆 抵港檢疫0+7

許樹昌

不少先進經濟體已經放寬抗疫措施，但本港仍嚴格外防輸入，令到通關無期，經濟受損。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，本港輸入個案佔整體確診數字不足百分之二，港府可以考慮放寬抵港檢疫至「0+7」。他又指世界衛生組織形容疫情「結束在望」，並不代表新冠病毒會消失，故本港首要工作依然是提高接種率，建議港府派發額外消費券作為打針的誘因。許樹昌說，海外抵港的確診人士只佔現時整體個案的百分之一點二，故如確診數字繼續回落，而本港醫療系統應承受得住，港府則可以考慮放寬抵港檢疫至「0+7」，即取消酒店檢疫，只需接受七天的居家醫學監測。他又認同行會成員林健鋒提出取消登機前的核酸檢測要求的建議，指目前有九成八的輸入個案可在七天內發現，加上抵港後有「檢測待行」，不少旅客又打齊三針，「風險事實上唔高」。首要提升疫苗接種率許說，本港疫情近日有回落跡象，病毒即時繁殖率亦跌穿一，但預料確診數字未必會跌到三位數，將徘徊在低四位數水平。他以新加坡為例，指當地疫情高峰時，每日新增一萬六千、七千宗個案，近期則回落至維持二千多宗左右，相信香港會有類似走勢。許又解釋，世衛形容新冠疫情「結束在望」的言論，只是因應全球確診數字及死亡率下降、疫苗接種率提高等因素，擬將新冠疫情從「國際關注的突發公共衛生事件」中剔除，但「唔係話疫情會消失或者病毒會消失」，故首要工作依然會提升疫苗接種率。他重申，長者和幼兒的接種率不理想，尤其八十歲以上長者僅有五成三人打齊三針，建議港府可再縮短該年齡組別第二、三針的相隔時間至三個月，又額外派發電子消費券等，吸引長者打針。坊間要求通關逼切，防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情記者會上表示，港府尊重專家提出的意見，正積極考慮「0+7」方案；至於取消登機前的核酸檢測，他相信本港會有較多輸入個案，需視乎本港的隔離設施能否承擔，並作風險評估。