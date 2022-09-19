送貨工扯爛膠帶 管理處訂購鐵欄遏止

消防處和食環署都無法檢控涉事集運店，商場管理處唯有靠自己。



一名管理處職員回覆本報稱，由六月至今，共收到五次相關投訴，「我們多次出通告勸喻，又致電一八二三求助，另外，又在走廊圍膠帶禁止擺貨，怎料膠帶都被送貨工人扯爛了。」



管理處曾與集運店交涉，「他們說不夠地方，無辦法下，才這樣做。」該職員說，由於商場業權由不同業主持有，管理公司只是合約經理人，不是大廈公契經理人，「管理處沒任何法定權力，只能勸喻和向有關部門舉報，但我們都訂購了鐵欄，希望圍封走廊後，可以解決問題。」