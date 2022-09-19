留1.5米闊無阻塞走火通道 消防巡查無計可施 集運店「蠱惑」霸路 紅磡商場「變死場」

紅磡一個商場內的集運店，經常把大批貨品放在商場通道上，霸佔公用空間，嚴重影響商戶和人流，但店主蠱惑，霸佔走廊後，預留一點五米闊度通道，不構成阻塞走火通道，即使消防員到來巡查，量度之後並無違例，無計可施，變成商場管理處與集運店之間的糾紛。



位於德民街的紅磡商場，走廊變貨倉。在商場開時裝店五年的Bonnie說，場內很多美容和時裝店舖，客人多是附近的家庭主婦，自從今年三月一間集運店進駐後，就出現貨物阻塞通道問題，情況嚴重。

「貨物疊高 客人行過牙煙」



Bonnie說，集運店貨車多數每朝八時送貨來，工人把貨物放在後門門外，「他們很蠱惑，一定在食環職員開工前，把貨物搬入商場的走廊，以免被告阻街。」集運店十一時開門後，職員不會把貨物搬入舖內，「舖很細，根本不夠地方擺這麼多貨。基本上，霸了整條走廊和其他店舖門口，貨物疊得很高，客人行過都覺得牙煙。」



對於集運店霸佔商場公用地方，Bonnie恐怕一旦火警，會阻塞逃生，形容店主行為很自私，「旁邊的美容和時裝店，櫥窗都被貨物遮蓋，客人行過都看不到，都很慘的。明白他們要做生意，但不可以影響他人。」



Bonnie續說，每晚放工時間，現場出現「打蛇餅」人龍排隊取貨，迫得水洩不通，「這情況無可厚非，但有些人會即場拆貨，遺下大量垃圾，影響環境衞生。」

「熟客不想來 數舖捱不住結業」



她說，疫情下生意難做，現在更雪上加霜，「很多師奶熟客都說，覺得商場變得有點似貨倉，不想來。這裏人流一向不是太旺，近日被網民形容為死場。」Bonnie透露，近月有數間店舖捱不住結業，「我清完這批貨，也打算關門大吉。」記者曾致電該集運店，了解霸佔商場走廊和入口擺貨一事，職員稱會轉告負責人，但截稿前未有回覆。



消防處回覆稱，今年八月三十日至九月十五日期間，共接獲八宗有關查詢所指店舖阻塞逃生途徑的投訴，並到上址巡查十一次，發現該店舖對出的走廊位置有存放物件情況，惟未構成阻塞，亦沒有發現任何違反消防條例的情況，但人員已向商場管理人員及相關店舖負責人提出消防安全建議。



消防處不提控，原來人員量度貨物佔用位置，多發覺留下旁邊一點五米通道，即未有違反阻塞法例，只能勸告了事。



商場管理處職員亦說，消防處多次派員巡查，「貨物佔用通道後，走廊闊度仍有一點五米，不構成阻塞走火通道，只能口頭警告。」

場內屬私人地段 食環「冇符」



食環署亦指，本月首次接獲共四宗有關查詢地點的阻街投訴，派員巡查，未有發現貨物佔用公眾地方造成阻塞情況，但發現有關店舖把貨物放置於商場內的通道。而商場內屬私人地段，該署人員通知管理處跟進，亦勸告店舖負責人加快裝卸貨物，以及避免佔用公眾地方造成阻塞，否則可遭檢控。