阿Mo轉至腦神經外科 父兄剷光頭力撐

七月MIRROR紅館舉行演唱會巨型屏幕墮下導致兩名舞蹈員受傷送院，傷者之一的李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院留醫，其父親李盛林牧師昨透過代禱信，指兒子從深切治療部轉至腦神經外科病房。



李父透露，兒子的針灸療程完成一個階段，中西醫會再探討下一步的安排，能適合兒子的治療進展。李啟言往後仍有一段很漫長的治療之路，所以李牧師和李啟言哥哥決定剷光頭髮，李牧師說：「對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。」

