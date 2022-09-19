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日研究：孕婦打2針胎兒有抗體

2022-09-19 列印
■天津宣佈繼續全市核酸檢測。
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日本國立醫院三重醫院組成的研究團隊發現，孕婦接種兩劑輝瑞新冠疫苗後，臍帶血中的中和抗體值是母親血液中的一點六八倍，即代表疫苗抗體可透過胎盤轉移到胎兒體內，即可以給予一定保護。
內地病例增近倍 天津全市檢測

內地疫情方面，過去一日新增一千零三十六宗本土感染病例，較前一日急增近一倍。貴州佔最多個案，有七百一十二宗，市紀委市監委通報八宗防疫不力的典型問題，造成嚴重不良影響，多名幹部被免職、停職檢查或立案審查。

天津市疫情升溫，四天來累計近百宗陽性個案。市政府表示，本土疫情處於快速發展期，連續核酸篩查均檢出社會面感染者，社區傳播風險較高，前日宣佈繼續全市核酸檢測，規定天津居民須在居住地保持原地相對靜止，並按統一安排核酸檢測，不落一戶、不漏一人。

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