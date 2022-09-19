惡食客凌晨拒離場 爆樽傷2人

長沙灣一間食肆勸客人遵守防疫條例竟被毆打。食肆店員凌晨零時提醒客人離去，對方不滿，與店員爭執，有人自稱黑社會，爆樽擊傷兩名食肆職員後逃去。



昨日凌晨零時許，長沙灣青山道二百六十號一間食肆內仍有十多名食客晚飯，由於防疫條例食肆提供堂食服務只能至午夜十二時，店員提醒客人結帳離去，但有人大表不滿，拒絕離場，與店員爭執，有人更自稱黑社會，爆樽擊傷兩名食肆職員。涉案三名惡漢傷人後逃離現場，警員接報到場，在附近兜截不果。據知，十多人於食肆內點菜超過七千元，惟沒有埋單食「霸王餐」後離去。



兩名遇襲傷者均為食肆廚師，其中五十六歲姓潘廚師，頭及四肢受傷，而七十歲姓李廚師則額頭、手及背傷，被送院治療。