警破最巨大麻花案 毒品值2億

警方發現有販毒集團從大麻合法化的海外地區偷運大麻來港，並把其分拆作批發及零售。經深入調查後，於上周五分別拘捕兩名男子，並於他們身上及所操控的三個工廈單位內，檢獲逾九百公斤大麻花及約一公斤冰毒，市值近兩億元，當中檢獲的大麻花數量是本港有記錄以來最高。



警方毒品調查科行動組警司劉啟鵬指，檢獲的毒品從北美洲以建築材料包裝入口香港，被儲存於工業大廈的單位內，有關倉庫由黑社會操控。他相信警方今次的行動，已重重打擊涉案的不法集團。警方毒品調查科行動組總督察湛燿光透露，分別被捕的兩名男子負責倉庫管理及販運毒品，警方相信兩人並不相識。