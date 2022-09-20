長者染疫離世近萬人 輪候入住院舍快15月

■安老院宿位向來緊張。

■當局經常呼籲長者接種疫苗。

津助安老院舍宿位長期供不應求，不少輪候長者等到死，未獲分配。不過，經歷第五波疫情後，情況有變，期間逾九千多名長者染疫離世，當中不乏院舍死亡個案，等宿位等到頸都長的問題大為舒緩。有安老業界代表指出，爆疫前長者平均要等三十七個月，目前大幅縮減十五個月，平均等二十二個月就等到。第五波疫情始於去年十二月三十一日，迄今累計九千六百八十八名確診者離世，其中近九成六、即九千二百九十名死者，屬六十歲以上的年齡組別，而八十歲以上的死亡個案多達六千八百六十四宗，佔整體染疫死亡個案約七成一。第5波疫情死亡 96%長者安老事務委員會委員兼恩耆頤養院行政總監李輝向本報表示，現時輪候政府津助安老院舍宿位的時間大幅縮短，由爆疫前二〇一九年要等三十七個月，迄今僅需等二十二個月就輪到宿位。至於輪候參與改善買位計劃的私營安老院舍的宿位，爆疫前平均等十二個月，至今亦大減至等六個月。而社會福利署每月公佈的數據亦顯示，截至今年八月，整體安老院舍平均輪候時間為二十個月。香港二〇二〇年爆疫之初，當時輪候資助長者住宿服務的人數為三萬七千八百二十二人，但截至今年八月輪候人數已急跌至二萬一千七百三十四人。李輝分析，這情況與大批長者在第五波疫情中離世有關。而勞福局的數據顯示，由今年初至五月二十五日期間，全港院舍有逾五點二萬名院友確診，其中四千九百九十六名院友不敵新冠病毒離世，當中逾九成九的死亡個案均來自安老院舍。另外，亦有不少長者在輪候宿位期間離世，如二〇二〇年間就有逾七千名長者於輪候期間離世，該年數字更佔當時輪候總人數的一成二，比例創過去五年新高，而二〇二一年的輪候人數則下跌至六千二百八十三人。李輝說，過往資助安老院舍入住率起碼有八成半，現時只有六成半至不足七成，剩下「吉位」。她坦言，入住長者減少，資助院舍單位無減租金，且要支付員工薪水，部份院舍出現經營困難。香港社區組織協會幹事施麗珊回應指，現時輪候時間確診有縮短，但依然維持在兩年至兩年半，如能再縮短至一年就更理想。