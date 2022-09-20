$2任搭港鐵樂悠遊 秋風起結伴郊遊好時節

流浮山海鮮店舖

流浮山

金黃色八角寶塔「圓滿閣」

泰國菜美食

香港有山有水，秋天晴空萬里，金風送爽，何不親親大自然，或遊走特色景點以品嚐著名美食。自東鐵線過海段及屯馬線通車後，貫通東西南北，咫尺即達不同地區，持有樂悠咭的朋友只需$2及利用MTR Mobile應用程式，可查閱更多沿線吃喝玩樂攻略及貼心出行資訊。立即與親朋好友縱橫香港樂悠遊，享受各地的美景美食啦！流浮山嚐海鮮 再賞迷人日落景致新界西北面流浮山是香港養蠔業的集中地，當地有不少海鮮海產及優美景致值得大家流連忘返。郊遊路線：乘搭屯馬線到天水圍站B出入口，可免費轉乘港鐵巴士K65線直達流浮山正大街，總站為流浮山牌樓。附近食肆林立，而秋天更是盛產馳名黃油蟹的季節，不但品嚐到新鮮海鮮及肥美的生蠔，亦可購買海產蠔油作手信。潮退時，更可在泥灘上漫步，遠眺內地深圳灣一帶的城市，以及在碼頭廣場悠閒地踱步，欣賞及拍下迷人的日落景致及深圳灣大橋。志蓮淨苑和風系 探尋「香港小京都」志蓮淨苑是香港具特色的仿唐建築群，雖然位處繁華喧鬧的市中心，但別具寧靜平和的氛圍。探尋路線：乘搭屯馬線或觀塘線到鑽石山站，經C2出入口後步行約6分鐘，映入眼簾是中國傳統木構建築為藍本的志蓮淨苑，其中南蓮園池是古式園林，採用日式建築庭園風格。園內種植大量柏槐和松柏，鳥語花香，不但具詩意，更有相好圓滿之意，可以與友人在志蓮淨苑嚐齋品茶。這裡的素菜選用新鮮食材，以低油、低鹽、低糖、無味精、低膽固醇的健康烹調法製作，令人回味。香港「小泰國」 親自體驗泰式風味任何時候都可以到「小泰國」欣賞泰式風情。訪味路線：只需乘搭屯馬線宋皇臺站經B3出入口後步行約2分鐘即到城南道。街邊有不同的泰國雜貨店、商店和餐廳等，令人置身泰國角度。想嘆正宗泰國菜亦可走入餐廳平食經典泰式咖哩及烤豬排等；想買泰國美食亦可在雜貨店選購冬蔭功材料包、綠咖哩及泰國直送的新鮮蔬果，還有芒果糯米飯及泰式甜點，五顏六色，味道不一，使人一試難忘。港鐵貼心出行小貼士港鐵為提供更貼心的小貼士及智慧出行服務，在大部份車站均提供關懷設施，包括非觸碰式電梯、洗手間、月台座椅和飲水機等。同時，MTR Mobile更設有多項功能，包括「行程指南」建議路線和預計乘車時間、「Next Bus」即時查閱港鐵巴士路線及到達時間、「Next Train」查閱候車時間和車廂情況等，讓大家在出發前掌握出行時間，遊玩更輕鬆、更寫意。不想錯過更多樂悠遊攻略？立即下載MTR Mobile應用程式，搜尋「樂悠遊」及將資訊分享給身邊親友，一起乘搭不同路線，遊走香港每個角落！（資料由客戶提供）