任睇No.1
  • 29º
  • 84%
  • 2022年9月20日 星期二
熱門： 打鼓嶺羅家英盧寵茂猴痘iPhone

日報新聞 > 港聞

渣馬有轉機 或延期開跑

2022-09-20 列印
Previous Next

香港田徑總會日前宣佈取消原定十一月的渣打馬拉松，但可能有轉機。體育專員楊德強昨表示，從傳媒留意到田總轉了口風，說考慮延期申辦賽事，他說無論怎樣，當局會繼續協助申請。

楊強調當局一直有與田總溝通，並向大會表示「好快有結果」。他透露田總在宣佈取消賽事前，曾提出改期於明年二月舉行，當局查詢後亦確認維園於二月有檔期；但田總知悉維港泳獲批後，同日就決定不考慮延期更直接取消賽事。他估計大會有其自身考慮，但當局會繼續與田總商討不同方向和提供協助。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
中國共產黨第二十次全國代表大會專頁
頭條No.1大獎2022
22-23 BTS
【馬季開鑼派彩$8800萬 星島馬訊16版猛料方駿暉坐鎮】
LOTY 2021
The 38th Sing Tao Inter-School Debating Competition
下載星島頭條App
hd