渣馬有轉機 或延期開跑

香港田徑總會日前宣佈取消原定十一月的渣打馬拉松，但可能有轉機。體育專員楊德強昨表示，從傳媒留意到田總轉了口風，說考慮延期申辦賽事，他說無論怎樣，當局會繼續協助申請。



楊強調當局一直有與田總溝通，並向大會表示「好快有結果」。他透露田總在宣佈取消賽事前，曾提出改期於明年二月舉行，當局查詢後亦確認維園於二月有檔期；但田總知悉維港泳獲批後，同日就決定不考慮延期更直接取消賽事。他估計大會有其自身考慮，但當局會繼續與田總商討不同方向和提供協助。

