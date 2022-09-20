楊強調當局一直有與田總溝通，並向大會表示「好快有結果」。他透露田總在宣佈取消賽事前，曾提出改期於明年二月舉行，當局查詢後亦確認維園於二月有檔期；但田總知悉維港泳獲批後，同日就決定不考慮延期更直接取消賽事。他估計大會有其自身考慮，但當局會繼續與田總商討不同方向和提供協助。
渣馬有轉機 或延期開跑
楊強調當局一直有與田總溝通，並向大會表示「好快有結果」。他透露田總在宣佈取消賽事前，曾提出改期於明年二月舉行，當局查詢後亦確認維園於二月有檔期；但田總知悉維港泳獲批後，同日就決定不考慮延期更直接取消賽事。他估計大會有其自身考慮，但當局會繼續與田總商討不同方向和提供協助。
長者染疫離世近萬人 輪候入住院舍快15月
津助安老院舍宿位長期供不應求，不少輪候長者等到死，未獲分配。不過，經歷第五波疫情後，情況有變，期間逾九千多名長者染疫離世，當中不乏院舍死亡個案，等宿位等到頸都長的問題大為舒緩。有安老業界代表指出，爆疫...
2022-09-20
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台東地震釀1死146傷 赤科山及六十石山500人脫困
台灣台東縣池上鄉周日下午發生六點八級地震，災情導致一人死亡，一百四十六人受傷。被困花蓮赤科山和六十石山約五百名民眾，昨日已陸續下山回家。台東周日的地震重災區位於花蓮縣玉里鎮，當地一名水泥工人被機器壓死...
2022-09-20
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拜登：若台受襲 美軍將提供防衞
美國總統拜登強調，如果中國向台灣發動前所未有的攻擊，美軍將會保衞台灣。拜登今年五月訪問日本時亦曾作過同樣言論。拜登接受哥倫比亞廣播公司在周日播出的《六十分鐘》時事節目訪問。拜登強調，美方同意遵守以前簽...
2022-09-20
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ONE INNOVALE-Bellevue最平306萬
恒基粉嶺ONE INNOVALE-Bellevue以快打慢，極速開價，首批83伙，涵蓋開放式至3房單位，提供最高7%折扣優惠，折實入場價306.8萬，折實平均呎價約14398元，全數低於800萬。恒基...
2022-09-17
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恒指挫195點續創半年低 憧憬防疫鬆綁零售股炒上
恒指周一隨外圍低開66點後反覆向下，最多跌267點，低見18494點，尾市跌幅收窄，收報18565點，跌195點，創逾半年新低，成交金額910億元。市場憧憬本港檢疫政策將變為「0+7」，本地零售、旅遊...
2022-09-20
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回師主場不容失 錫周三擒病「伯」
錫周三在英格蘭聯賽錦標北部H組首輪出師失利，不敵英乙的巴拉福特全失三分，為保住出線機會今晚次輪回師主場對英甲包尾的伯頓，實在不容有失。該隊中場佐治拜亞斯連續兩輪聯賽士哥腳風大順，今仗肩負起撕破伯頓後防...
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IU開騷自爆患耳疾 綵排過程如在地獄
韓國人氣女歌手IU剛於周六及日，在首爾蠶室奧林匹克主競技場舉行《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，慶祝出道14周年，吸引近14萬fans捧場，亦獲不少明星好友支持，包括金秀賢、李準...
2022-09-20
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KellyChu - 星島2021傑出領袖矚目誕生 全城政商名人耀目見證｜Executive日記
魁首振翅，創領先河。由星島新聞集團主辦嘅「2021年傑出領袖選舉頒獎晚宴」今晚喺君悅酒店隆重舉行；全城都相當期待邊五個單位或人士脫穎而出，成為新一屆嘅傑出領袖，Kelly都好緊張呀！除咗得獎領袖名單備...
2022-09-20
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莫雷拉復出僅一亞 姚本輝沙田又起孖 田泰安中三元兼捧盃兀
昨日莫雷拉作新馬季個人首戰成焦點，策七駒僅獲一亞，反而上周日開鑼戰起孖的田泰安大勇演帽子戲法兼封騎師王，另外潘頓、何澤堯及蘇兆輝齊保持今季日日贏馬佳績。華將周俊樂及見習生鍾易禮俱敲響今季勝鼓，開齋練馬...
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