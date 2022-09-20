慶回歸小輪現大埔叢林中



一艘「天星小輪」被發現棄置在大埔單車徑旁叢林中，但原來物主屬私人擁有，更發現該小輪曾是慶回歸二十五周年活動的擺設展品。

拍攝的網民Eric Tse稱地點為鄰近大埔粉嶺公路一段單車徑旁的叢林，已擺放數日。天星小輪公司回覆傳媒指有關小輪並非該公司擁有，但有職員認出與康文署一個活動有關。康文署指六、七月時曾於畢打街迴旋處設置包括渡海小輪擺設的特色園圃，該擺設已在八月由承辦商保能園藝工程有限公司收回。承辦商指早前打風致擺設有損毀，因公司「無位擺」便暫時放在公司外空地，約一周後已拆件收走，組件已重用。