恒隆心繫社群 舉辦全國性義工日暨慶祝義工隊成立十周年 於香港及內地九大城市舉行義工活動 為5,500名長者送溫暖

■100位恒隆一心義工隊的義工拼出「一心」字樣，慶祝義工隊成立十周年。

■上海恒隆廣場和上海港匯恒隆廣場的義工在管理層的帶領下，與義剪髮型師一同為安老院的認知障礙症長者提供義剪服務。

恒隆地產（恒隆）一直關懷弱勢社群，促進社會的福祉。為慶祝集團周年慶及恒隆一心義工隊成立十周年，恒隆於9月17日在香港及內地九個城市同步舉行全國性周年義工日。今年義工活動主題為「多元共融—關愛長者」，逾1,200名企業義工為近5,500位長者舉辦各類別具特色的活動，向長者送上溫暖，構建關愛共融的社區。這次義工服務的主要對象為認知障礙症長者及其照顧者、長期病患的長者及基層獨居老人，期望喚起公眾對全球人口老化問題的關注。義工隊成立十周年 推動多元共融恒隆一心義工隊於2012年在香港成立，在十年間致力與不同的社福機構合作，推動各類義工活動，為社區帶來溫暖。現時，恒隆已在香港和內地九個城市11個項目成立12支義工隊，並按當地社區的需要，重點開展多元共融、關顧長者、青少年教育與發展以及環境保護等義工服務，至今累計服務時數逾112,000小時。恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示︰「恒隆一直心繫社群，積極透過社區投資項目，回饋社會，提升大眾福祉，推動社會多元共融。恒隆一心義工隊成立十周年是重要的里程碑，我在此向義工們表達衷心的感謝，秉持着恒隆『只選好的 只做對的』的理念，為社區的可持續發展出力。」香港舉行五感歷「耆」體驗及探訪大澳長者香港的恒隆一心義工隊與香港基督教女青年會合作，舉辦名為五感歷「耆」體驗活動，關懷認知障礙症長者及其照顧者。為了加深義工隊對認知障礙症的認識，恒隆於活動前亦為義工團隊舉行了網上培訓。行政總裁盧韋柏先生於活動當天率領一眾管理層及100名義工前往大嶼山，與認知障礙症長者及其照顧者遠離繁囂，在自然環境下體驗五感歷「耆」；當天進行的活動包括製作土窯薄餅、創作樹板畫、森林療癒工作坊等環節，部分義工亦探訪居住在大澳的長者，關顧他們的身心健康；義工隊同時向認知障礙症患者家庭及社區有需要人士送贈1,000份「五感寶盒」訓練工具，令他們在家中也能鍛鍊感官，延緩病情。內地九大城市共同響應 為長者送暖除了香港，恒隆在上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的義工隊亦與當地政府、租戶及社福機構合作，舉辦各類有意義的義工活動，包括探訪安老院舍、派發手工禮品包、提供愛心理髮服務、幫助打掃房屋衞生、組織互動遊戲等，為有需要長者提供適切關懷和支援。