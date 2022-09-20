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恒隆心繫社群 舉辦全國性義工日暨慶祝義工隊成立十周年 於香港及內地九大城市舉行義工活動 為5,500名長者送溫暖

2022-09-20 列印
■恒隆地產行政總裁盧韋柏先生（左四）聯同恒隆義工及香港基督教女青年會代表，陪同認知障礙症長者及其照顧者一同參與五感體驗，包括製作土窑薄餅。
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恒隆地產（恒隆）一直關懷弱勢社群，促進社會的福祉。為慶祝集團周年慶及恒隆一心義工隊成立十周年，恒隆於9月17日在香港及內地九個城市同步舉行全國性周年義工日。今年義工活動主題為「多元共融—關愛長者」，逾1,200名企業義工為近5,500位長者舉辦各類別具特色的活動，向長者送上溫暖，構建關愛共融的社區。這次義工服務的主要對象為認知障礙症長者及其照顧者、長期病患的長者及基層獨居老人，期望喚起公眾對全球人口老化問題的關注。

義工隊成立十周年 推動多元共融

恒隆一心義工隊於2012年在香港成立，在十年間致力與不同的社福機構合作，推動各類義工活動，為社區帶來溫暖。現時，恒隆已在香港和內地九個城市11個項目成立12支義工隊，並按當地社區的需要，重點開展多元共融、關顧長者、青少年教育與發展以及環境保護等義工服務，至今累計服務時數逾112,000小時。

恒隆地產行政總裁盧韋柏先生表示︰「恒隆一直心繫社群，積極透過社區投資項目，回饋社會，提升大眾福祉，推動社會多元共融。恒隆一心義工隊成立十周年是重要的里程碑，我在此向義工們表達衷心的感謝，秉持着恒隆『只選好的 只做對的』的理念，為社區的可持續發展出力。」

香港舉行五感歷「耆」體驗及探訪大澳長者

香港的恒隆一心義工隊與香港基督教女青年會合作，舉辦名為五感歷「耆」體驗活動，關懷認知障礙症長者及其照顧者。為了加深義工隊對認知障礙症的認識，恒隆於活動前亦為義工團隊舉行了網上培訓。行政總裁盧韋柏先生於活動當天率領一眾管理層及100名義工前往大嶼山，與認知障礙症長者及其照顧者遠離繁囂，在自然環境下體驗五感歷「耆」；當天進行的活動包括製作土窯薄餅、創作樹板畫、森林療癒工作坊等環節，部分義工亦探訪居住在大澳的長者，關顧他們的身心健康；義工隊同時向認知障礙症患者家庭及社區有需要人士送贈1,000份「五感寶盒」訓練工具，令他們在家中也能鍛鍊感官，延緩病情。

內地九大城市共同響應 為長者送暖

除了香港，恒隆在上海、瀋陽、濟南、無錫、天津、大連、昆明、武漢和杭州的義工隊亦與當地政府、租戶及社福機構合作，舉辦各類有意義的義工活動，包括探訪安老院舍、派發手工禮品包、提供愛心理髮服務、幫助打掃房屋衞生、組織互動遊戲等，為有需要長者提供適切關懷和支援。■100位恒隆一心義工隊的義工拼出「一心」字樣，慶祝義工隊成立十周年。
■100位恒隆一心義工隊的義工拼出「一心」字樣，慶祝義工隊成立十周年。
■上海恒隆廣場和上海港匯恒隆廣場的義工在管理層的帶領下，與義剪髮型師一同為安老院的認知障礙症長者提供義剪服務。
■上海恒隆廣場和上海港匯恒隆廣場的義工在管理層的帶領下，與義剪髮型師一同為安老院的認知障礙症長者提供義剪服務。
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