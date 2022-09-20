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爆「蛇王」攬女風波 許方輝傳返無線

2022-09-20 列印
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有線新聞及公共事務副總經理許方輝早前捲入桃色醜聞，今年六月中被指上班時疑似坐天星小輪「蛇王」背妻攬女，引起公眾嘩然。兩日後許方輝以家庭理由請辭。有消息稱許方輝將降級回巢，重返無線新聞部工作，預計最快本周三上班。

據了解，許方輝今次重返無線新聞部，將負責編輯組工作，範疇包括審視港聞新聞稿，以及協助外國新聞選材等等。

早前有網民指許疑在上班時間「蛇王」，並與一名女子搭天星小輪，態度親暱，互相攬住。由於事件愈鬧愈大，許方輝最後以家庭理由請辭。
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