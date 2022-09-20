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美股中段跌1點

2022-09-20 列印
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杜指中段報三○八二一點，跌一點；納指則報一一四三二點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見四十七點九六港元，升零點二六港元；騰訊則見二百八十九點五六港元，升零點五六港元。
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