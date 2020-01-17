可拆柄深煎鑊 團年飯輕鬆煮

農曆新年少不了大魚大肉，預備食材之餘，有沒有想過廚具是否稱心？法國品牌Tefal備有可拆除手柄的Ingenio靈巧疊疊鑊系列，最近新推黑色八件裝，除有疊式設計幫你慳位外，手柄更可承受10kg重量，配合26cm深的煎鑊，足夠炮製六至八人份量餸菜！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2395 3331



近年烹調電器推陳出新，反觀廚具卻未見有大變革，設計都是千篇一律。阿卓爸爸認為，傳統廚具最大問題是使用上靈活性有限，尤其是手柄設計，例如一個鑊身可放入焗爐的平底鑊，只因隔熱膠料手柄未能抵受高溫，只好將食材轉移到耐熱盛器才放入焗爐，烹調時帶來諸多不便。



法國品牌Tefal推出的Ingenio靈巧疊疊鑊系列，稱得上是劃時代設計。特點是手柄採用可拆式安全設計，只須一按便可將手柄拆除，再轉換至另一件廚具上，收納靈活。拆除手柄的疊疊鑊存放雪櫃內，更可大大節省儲存空間。



可輕鬆「拋鑊」



Ingenio系列固然好用，但廚具尺寸往往偏細，未能同時烹調多人份量食材。有見及此，品牌最近便推出一套八件黑色Ingenio系列，包括一隻可拆手柄、20cm平底鍋、26cm深煎鑊、26cm平底深鍋、兩個煮食蓋，以及兩個可放入雪櫃的儲存蓋，其中26cm深煎鑊很適合過年時用來烹調應節食物，其高度超過4吋，更易做出「拋鑊」的效果！



Ingenio可拆式手柄設計另一賣點，是可承托高達10kg（約22磅）的重量，以中餐份量計算，一隻鑊或鍋可同時烹調八人份量美食！阿卓爸爸以26cm深煎鑊炒煮20磅餸菜來測試，發現手柄活動夾的支撐力點較接近鑊身底部，因此相對慳力，可輕易將食材拋起。經過反覆試用，手柄未見有鬆脫跡象，鑊內塗層亦沒有受損，非常耐用。



【測試評語】 新研發表面塗層



Ingenio靈巧疊疊鑊系列的可拆式手柄可承受高負重，其活動機械造得很出色，廚具表面塗層亦是新研發，能抵受拆手柄時的「撞磨」。「鈦極易」易潔層融入鈦粒子，更可應付極端烹調，鏡頭背後，阿卓爸爸將廚具從雪櫃取出，再以明火在鑊內烤五花腩肉，可靠性高。