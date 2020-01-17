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【猛料預告】 新年靚妝去面黃

2020-01-17 列印
【猛料預告】 新年靚妝去面黃
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農曆新年將至，女士們出門拜年，保持美態最緊要，今期星級化妝師Annie G.便會教授去面黃靚妝心得。另外，澳洲註冊營養師劉惠汶（Vivien）會在專欄《營養卡卡卡》中，分享新年吃蘿蔔糕等應節食品如何控制熱量攝取。想知更多就要留意明天（1月18日）出版《頭條日報》中的《Headlife BEAUTY》，掌握最新美容及健康資訊！
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