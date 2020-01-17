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趁低吸納 PS4過年優惠

2020-01-17 列印
趁低吸納 PS4過年優惠
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　　新年假期流流長，打機過節最好不過！PlayStation便乘機推出「新春限時優惠」，由即日（1月17日）至2月2日期間，PS4主機將減至$1,888，而PS VR連鏡頭套裝更加減至$1,488，即慳近千元！

　　除此之外，今天起亦同時加推全新「MEGA PACK」主機套裝，當中包括有PS4冰河白色1TB主機、DUALSHOCK 4無線手掣、三款PS4經典遊戲（《God of War》、《Horizon Zero Dawn》配搭《Uncharted 4》或《GTA 5》），以及PS Plus三個月會籍，限時優惠期間$1,988有交易。至於PS4 Pro 1TB主機亦減至$2,399，買機再送多樂貓賀年公仔及利是封。觀乎今年尚有不少AAA級遊戲大作排住隊出，現在可謂趁低價入手的絕好Timing！文：Joe

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