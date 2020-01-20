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﻿四鏡 Vs. 大電量 vivo中階賀歲孖寶

2020-01-20 列印
■Y19（左）及V17（右）均用上水滴全熒幕，屏佔比逾90%。
■V17（上）配備48MP AI四鏡頭，Y19（下）則用上16MP三鏡。
■V17鏡頭組合以菱形排列，賣相獨特。
■Y19（左）屬真三插卡槽，可同時插入兩張SIM及micro SD。
■V17（右）的熒幕指紋比Y19（左）機背指紋方便。
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        農曆新年前想換手機，如不追求高效能，預算二千元左右，確有不少新機選擇，好像vivo在佳節前連推兩款親民的中階新作──V17及Y19，前者裝有48MP AI四鏡頭及32MP前置，後者則擁有6.53吋大芒加5,000mAh大容量電池，可謂各有賣點。

菱形四鏡 V17

　　事實V17及Y19兩款新作有不少共通點，如同樣用上水滴形FHD+全熒幕（解像度2340×1,080），雖然V17熒幕只有6.38吋，但用上sAMOLED面板，且內置低光防閃爍功能，夜間觀看熒幕沒那麼辛苦。至於用上LCD面板的V19畫面則大一點達6.53吋。說到熒幕上那個前置自拍鏡頭，V17擁有較高的32MP，Y19則只有16MP。日常影拍方面，V17無疑較強，事關機背裝上AI四鏡頭，分別是48MP主鏡、8MP超廣角、2MP景深及2MP微距，由於鏡頭組合用上設計獨特的菱形排列，配合幻彩機背用色，賣相更覺時尚。相比之下，Y19的三鏡組合為傳統的直排設計，鏡頭分別是16MP主鏡、8MP超廣角及2MP微距，但一樣有齊AR貼紙、慢動作、延時攝影等拍攝玩意，人像模式下亦可以使用AI美顏及姿勢Pose指導功能。

逆向充電 Y19

　　說是定位中階，V17及Y19規格效能表現不俗，尤其記憶容量方面，V17採用S666八核心，內置高達8GB RAM及128GB ROM，Y19則用上MTK Helio P65八核心，內置6GB RAM及128GB ROM，兩者於《安兔兔》測試均取得逾180,000分成績，效能可謂不相伯仲。值得一提的是，Y19提供真三插卡槽，即可同時插入兩張SIM卡及micro SD記憶卡，而且擁有5,000mAh電池容量，比V17的4,500mAh大之餘，必要時更可利用逆向充電功能，化身手提充電器為其他裝置補充電力。若說V17規格比Y19優勝的地方，該是熒幕整合了指紋Sensor，當後者仍是機背指紋，直接按下熒幕即可解鎖手機，當然方便多了。

V17 Y19

熒幕： 6.38吋 6.53吋

內置記憶： 8GB+128GB 6GB+128GB

外置記憶： micro SD

電池容量： 4,500mAh 5,000mAh

重量： 186.7g 193g

售價： $2,398 $1,998

文、圖：B1807　查詢：vivo/2301 0999
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