﻿釧路美食紀行

在隨來的冬日檔期，不少人都會來到日本北海道賞雪，位於當地東部的釧路（Kushiro），除是個自然景色豐富的熱門遊點，更以美食見稱，當中除有大家熟悉的勝手丼，早前來訪，我更嚐到地道的爐端燒及花咲蟹滋味。



人氣爐端燒店



到訪釧路，不可不試的地道滋味，便是在當地發祥的爐端燒，位於釧路人氣遊點MOO漁人碼頭旁邊的煉瓦，便是這款採用炭火即席烤製地道美食的名店。



可說是家爐端燒居酒屋的煉瓦，由有逾百年歷史的煉瓦倉庫改裝而成，原來該店的招牌海鮮爐端燒的食材，包括巨大的帶子、厚岸產的生蠔、冰鹽熟成的三文魚，以及喚作Hokke的魚等等，都是由同集團的海產公司直送到來的，新鮮度及質素自然有保證，再配合地道的成吉思汗羊肉燒及炸雞等滋味美食，在溫暖的炭爐旁邊跟三數好友邊吃邊飲，絕對是冬日在北海道的嚐味好去處。在此吃一頓爐端燒套餐，每位大約要350港元。



名物花咲蟹丼



冬日來到釧路，除不容錯過爐端燒料理，時令的花咲蟹也是必吃美食之一。這趟在當地旅遊局朋友的推薦下，我特別點選了駒形家馳名的鄉土料理大快朵頤。該店的人氣鄉土料理，首推以整隻北海道名蟹花咲蟹炮製的美食花咲蟹丼（售價約238港元），記得當天侍者把美食端進雅致的和室時，室內眾人都不約而同地「嘩」一聲地叫了出來，只見整隻身呈奪目鮮紅色的花咲蟹便滿滿的蓋在碗上，予人極為豪邁的感覺。急不及待翻開蟹蓋，更看見裏面滿是蟹膏，米飯上面則鋪滿排列有致的蟹肉，教人食指大動，不消一會，已把整碗花咲蟹丼K.O.，而口中仍殘留着濃郁的蟹膏餘韻，此刻回想起來仍覺回味。







文、圖：林逸



鳴謝：國土交通省北海道運輸局、



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