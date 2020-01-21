﻿朱古力山頂 全方位賞景

菲律賓保和島（Bohol）是個賞景勝地，例如島中央有著名的朱古力山（Chocolate Hills），四季風景各異，旅客只須登上觀景台，即可飽覽群山壯麗之色。



雖然陸上觀光並非保和島的主打行程，但對於專程到來潛水的朋友，基於潛水後二十四小時內都不宜乘搭飛機，故此離島前最好預留一天作休息，趁機遊覽朱古力山正是好選擇。



一般來說，島上的度假酒店都會順道經營陸上遊項目，旅客想預約可直接向下榻的酒店查詢，時間及行程編排都極具彈性，收費則按景點數目及所使用車輛來計算，像我便以一人包車形式造訪了島上數個著名景點，包括朱古力山、Baclayon Church教堂及Cabagnow Cave岩洞水池等，包車連門票大約350港元起。



首站先來到朱古力山山腳的入口處，體驗了一趟越野四驅車遊。玩過越野四驅車，登上山丘觀景台，這裏還設有旅客資源中心，講解朱古力山的形成過程。原來這些渾圓如布丁的山丘，於二百萬年前本是藏於海底，因地殼變動及水位下退，歷經多個世紀才顯露於陸地上，由於其表面有大量貝殼與珊瑚等生物，軟弱的部份受長年累月的侵蝕與風化，逐漸形成山丘形狀，在春、夏季綠草與植物生長的季節，山丘呈翠綠色，但到了秋冬季節，卻變成了咖啡色，遠看似朱古力，因而得名。整個平原廣約五十方公里，朱古力山多達一千二百個，但高度俱不超過一百二十米，這裏亦於2006年被納入了聯合國教科文組織的世界自然遺產名錄內，每年吸引數以萬計的旅客慕名造訪。



旅遊記事簿



持特區護照及BNO可免簽證入境菲律賓。 查詢：2823 8500（菲律賓領事館）



菲律賓航空提供每天來回香港經馬尼拉轉機至保和島之航班，票價由3,100港元起。



查詢：www.philippineairlines.com



五日四夜潛水住宿套票，包括入住Mayfair Resort標準客房連早、午餐，以及八次下潛，每人由2,970港元起。



查詢：www.bluepoint-diving.com（藍點潛水中心有限公司）



www.tourism.gov.ph（菲律賓國家旅遊局網頁）



文、圖：Kengi 鳴謝：Blue Point Diving Centre Ltd