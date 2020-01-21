﻿庚子（1）金鼠 紅運當頭

新春伊始，家人團圓聚餐共聚天倫是傳統習俗，菜餚或許因南北風味有别而略有差異，然而寓意吉祥且色香味俱全的雞、蝦、魚卻是必備。家家戶戶還得按習俗貼上紅色春聯應節，那便索性以風味各異的吉祥紅饌迎金鼠。



年年有「魚」



春節聚餐以寓意吉祥的菜式為主，席上更定必有魚，取其年年有餘，富貴有餘之意。傳統湘菜的剁椒魚頭，以火辣剁椒襯托魚頭，不但賣相火紅吉祥，亦正好象徴「鴻運當頭」；西區米芝蓮推介的街坊小店書湘門第，沿用肉厚白嫩的特大鯇魚頭，連魚骹對下的魚腹開邊蒸煮，佐以湖南大紅剁辣椒醬、葱花、醬油熬成紅油湯汁提味，以辣而講究味的湖南鹹、香、辣風味，凸顯鯇魚頭的鮮滑嫩，吃罷再以掛麵配搭，慢嚐盡在紅油的香辣鹹而附絲絲酸的湯汁，並以一口香軟嫩滑的鯇魚雲作結。



至於帝苑酒店東來順的川蜀家常菜水煮桂魚片，風味盡在麻辣厚重而附辛香的亁椒、辣椒粉、辣椒油和麻辣瓣醬的川辣拼配，桂魚片蓋用上大量食油，香爆大豆芽、秀珍菇和筍片，配合自家熬煮的高湯和麻辣瓣醬，佐以亁椒和辣椒粉滾紅油湯底，最後撒下辣椒油提香，以麻、辣、辛、嗆襯托桂魚片的嫩滑鮮香。



接下來是南洋酒店老雪園，寓意年年有餘的江蘇經典菜式松子桂魚，約一斤重的桂魚即開花即炸，因而酥脆不膩，肉滑鮮香，淋下山楂、檸檬、冰糖、片糖烹煮的松子糖醋汁，甜醋鮮明且結集複合柑桔果酸、焦甜和圓醇，坊間的醬汁以醋精沙糖提鮮，風味自不可與天然佐料同日而語。



龍鳳呈祥



上海人過節必吃蝦和雞，皆因前者寓意「龍」而後者象徵「鳳」。老雪園的乾燒蝦球，以甜酸辣的惹味番茄醬汁提味；至於象徵「鳯」的川式辣子雞（須預訂），滿盤紅乾椒香氣撲鼻，鮮雞丁外層酥脆且乾身不膩，內裏香嫩多汁而附彈性，既附乾椒過油的清香，又備花椒八角香料的鹹香麻辣，不會過嗆而奪走本地鮮雞丁嫩鮮，惹味十足。



迎春角子



據說新春吃餃子和餛飩寓意吉祥，備元寶滾過來之意，江南地區除了應節且象徵金元寶的蛋餃，熱騰騰的灌湯小籠包同樣窩心。位於大館的奧卑利，小籠包身披鄒褶工整的嫣紅紅菜頭汁外皮，內裏肉餡鮮甜，湯汁豐盈燙熱，滋味滿足。而君悅酒店港灣壹號的紅菜頭滷肉蒸粉果，拌入天然紅菜頭汁的外層晶瑩剔透且呈釉面光澤，質感柔韌潤滑，內餡以豬腩滷肉取代傳統鮮肉碎，增添油潤並提升鹹香，佐以沙葛、蝦米、東菇粒，添爽脆、鮮甜、嫩滑的豐富質感。



a. 書湘門第



地址：西環皇后大道西420號



查詢：2803 7177



b. 東來順



地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店



查詢：2733 2020



c. 老雪園



地址：灣仔摩理臣山道23號南洋酒店



查詢：3705 9136



d. 奧卑利



地址：中環荷李活道大館



查詢：2877 8711



e. 港灣壹號



地址：灣仔港灣道1號君悅酒店



查詢：2584 7722



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）