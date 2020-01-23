﻿搶閘出擊 CX-30玩動感

那邊廂豐田預售6月抵港C-HR玩樂車聽聞勁收六百張定單，這邊廂萬事得搶先推出全新CX-30，取代以往CX-3市場位置，配備2公升Skyactiv-G引擎和前驅，售價$279,990起，定位在同廠CX-5之下，豪華配套不相伯仲！



CX-30定位其實在CX-3及CX-5之間，不過代理為免前兩者太過接近，今後只引入CX-30作為入門SUV，並分開High版（$279,990起）及今次拍攝的i-Plus版（$289,990起），後者多了全套i-Activsense主動安全裝置，包括前後危急自動煞車、360度鏡頭、12喇叭Bose音響、電動遙控尾門及天窗等，性價比當然以後者吸引。



CX-30跟CX-5其實很相似，車廂空間相若，不過前者形象及調校更加運動化。雖然只配2公升自然吸氣引擎、傳統6速+/-自動波箱和前驅，駕駛起來很爽快，尾喉聲較CX-5響亮沉實，懸掛也較硬朗，配合GVC+轉彎扭力控制系統，拐彎操控安全穩定，動力多一點當然更美滿！



i-Plus版車廂豪華配套跟大哥CX-5看齊，除了上述裝置，其他如8.8吋觸控屏幕、原廠皮椅、雙區冷氣、9安全氣袋等一應俱全，唯一可挑剔是天窗太細、機械規格較平凡，不過以二十九萬元衡量，性價比算合理。



CX-30 i-Plus規格



引擎：2公升直四



馬力/扭力：165ps/21.7kgm



傳動：6速自動波，前驅



耗油量：15.2km/L



售價：$289,900起



查詢：Mazda HK/3768 4888



文：彭志揚 圖：William