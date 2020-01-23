﻿意頭美食 喜慶滋味

新春將至，節日氣氛濃厚，坊間中菜館紛紛推出應節美饌，以矜貴食材炮製節日佳餚，例如「撈起」、紅燒圓蹄等年菜，意頭十足！另有賀年糕點，當中的西西里檸檬茉香馬蹄糕、紫米紅米核桃糖年糕等，新款滋味，值得一試。現在跟大家拜個早年，預祝大家身體健康、步步高陞！



賀年美饌 口感豐富



灣仔的滿福樓行政總廚孫錦勝師傅為慶賀新禧，帶來一系列應節美饌，每道菜式也富喜慶色彩。首先介紹賣相繽紛的帶子撈起，孫師傅選用鮮味帶子，加上紅蘿蔔絲、青瓜絲、葱絲、芝麻等配料，每款材料切成粗幼均等，盡顯師傅刀功，伴以特製醬汁，讓客人用筷子把所有食材撈起，寓意風生水起，為新一年帶來好兆頭。紅燒圓蹄有團團圓圓及橫財就手之意，豬蹄炸香後，加入柱候醬、八角及蠔油燜煮至皮滑肉嫩，配上甘甜紅燒醬汁品嚐，入口鬆軟，味道香而不膩。



頂級中菜食府「卅二公館」亦推出了新春賀年菜譜，選用了和牛、鮑魚及東星斑等名貴食材，精心炮製了多款賀年佳餚。其中意頭十足的百子富貴大烏參，採用了上乘的海參、雲南火腿、蝦乾、冬菇、蓮子及百合等，不但口感豐富，亦寓意百子千孫。其他滋味賀年菜包括百花金華玉樹雞及陳年花雕蒸東星斑球，代表有魚有肉，豐衣足食。



新派年糕 清香養生



為迎接農曆新年，奇華餅家特別推出紫米紅米核桃糖年糕，混入了紫米和紅米等養生食材製作，散發淡淡米香，具有滋補脾胃的效用。松露女王Esther Au的Dolce Dolce Kitchen & Gourmet，選用優質食材研製出西西里檸檬茉香馬蹄糕，以西西里檸檬沖泡茉莉花茶，與爽口的馬蹄粒製成年糕，檸香撲鼻，餘韻不絕！城景國際以金箔、桂花和金菠蘿配搭日本十勝紅豆製作年糕，金菠蘿的酸甜、桂花糖的清香，與紅豆粒的甜而不膩，配合得剛好，清甜之餘，更富嚼勁。



查詢



滿福樓2802 8888



卅二公館2885 8688



Dolce Dolce2151 0609



奇華餅家2785 6066



城景國際2783 3286



文：KaKa 圖：受訪餐廳提供