﻿庚子金鼠 2 黃金滿屋

傳統新春習俗以象徵吉祥的元素為主，炮竹金鑼備滿堂紅和黃金滿屋的喜慶意韻。賀年菜餚而言，除了上期提及的吉祥紅饌，還有滋味十足的金黃菜式。



意頭素饌



傳統新春大年初一按習俗茹素，若追溯起源，則眾說紛紜，有說是源自佛教的守齋日，亦有說新年避免宰禽畜並添祥和，至於精緻滋味且喻意吉祥的黃金半素饌，更是年菜的不二之選。帝苑酒店東來順的榆耳素福袋（$268/例）是節慶意頭菜式富貴石榴球的素食版本，這裏沿用油揚豆腐包裹着豐厚鮮美的榆耳、細膩滑潤的黃耳以及薄嫩東北小木耳，配合甘筍和馬蹄粒，取代傳統蛋餃皮配肉粒或海鮮內餡，再紮成錦囊福袋蒸煮，佐以微甜金黃的南瓜金湯提升風味。



君悅酒店港灣壹號的蝦籽扒柚皮（$115/位），皮軟肉厚而質感細緻圓潤，入口即化，且味道清甜而附油甘芳香。寓意團圓的懷舊手工菜工序繁複，單是柚皮得先經過雙重處理，再經重複燜熬扣煮。這裏沿用細嫩無筋的廣西沙田柚入饌，肉厚無渣的嫩柚皮經先灼，繼而用上最少兩天重複啤水及榨乾處理柚皮，直至柚皮毫無苦澀；接着還得將柚皮瀝水，再以豬油炸透柚皮，確保質感乾身結實，同時為自身高纖無脂的柚皮添上豬脂的酥化甘香；再先配合香煎鯪魚和蝦米慢火熬煮入味，後以鮑魚汁和足料上湯扣煮提鮮，確保盡吸魚湯清甜濃香的嫩厚柚皮油潤鮮美而香氣濃郁，且褐黃色澤剔透。



龍凰呈祥



年菜必備的「蝦」寓意「龍」，老字號喜萬年的懷舊黃金鍋貼明蝦夾（$148/6件），原隻大蝦加蛋漿釀多士底層炸得絲毫不膩，入口香脆酥化而附淡鮮；至於黃金炒中蝦（時價）鹹蛋黃泥炸衣香口惹味，而內裏爽彈多汁，味道依舊，吃罷令人回味。



昔日以燒乳鴿盛名的老牌小館楓林，年前由大圍搬至灣仔現址，菜餚味道依舊，風味不失，招牌荔茸香酥鴨（$328/半）沿用粉芋頭搓成蓉再拌入豬油添滑溜，再釀上鴨肉，並先抹蛋液再撲生粉香炸，入口外酥內嫩而香氣濃郁，鴨肉不失香嫩多汁，芋蓉幼滑油潤且附甘香。



至於帝苑軒的籠仔蒸蟹糯米飯（時價/須預訂）不但甘香蒜香四溢，且入口熱騰窩心，足料膏蟹配蒜蓉糯米一併用竹籠蒸煮，過程讓軟綿的糯米盡吸蟹肉的鮮甜和蟹膏甘香。



帝苑軒的黃金煎堆（須預訂）不但煙韌粘糯，且胡麻香氣撲鼻，外形特大而圓碌碌，寓意新春團圓甜蜜，黃金滿屋。



a. 港灣壹號2584 7722



b. 喜萬年2528 2121



c. 楓林小館2383 0288



d. 東來順2733 2020



e. 帝苑軒2724 2666



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）