﻿宮崎文化考察之旅

香港恒生大學二十六名研究日本文化的學生，在三名教授的帶領、及當地政府和宮崎旅遊局安排下，展開八日七夜日本九州「神話之鄉」──宮崎縣高千穗的文化及大自然保育考察之旅，筆者有幸參與其中。負責設計是次文化旅程的陳洲老師笑言，許多人認識宮崎多着眼於宮崎牛肉，卻不知道這裏的農作物如此豐盛！



日本人深信宮崎縣是天照大神派遣孫子降臨立國的地方，在充足陽光的呵護下，群山環抱，氣候良好，風景優美，還有阿蘇火山熔岩的影響，是以土地肥沃，農作物畜牧業發達，年前更被聯合國頒布為「全球重要農業文化遺產（又名『世界農業遺產』）」的地區之一。



全球重要農業文化遺產（GIAHS）成立於2002年，致力尋找那些既現代化，又能保存傳統農作方法，以保護農村文化及景觀的地區，並頒發「世界農業遺產」認證書，位於宮崎縣西北部的高千穗為其中一區。



這裏雖然山多平地少，但土地肥沃，聰明的農夫以梯田式種植，灌溉方式就是用村民福嶋於1896年集合村民徒手架建的岩川渠道，之後再於1921年造成的合共五百公里的高地渠道，來灌溉一千八百公頃的梯形水田。宮崎人創造了農耕土地，但卻一點不傷害土地和景觀，是日本人那敬神如神在的傳統思維和對大自然的敬與畏。



港人參與 夜神樂祭



為了感謝神靈的眷顧，自古以來，高千穗的十七條村莊每年1月，稻米播種之前都會舉行「夜神樂」的祭神禮。1月11日一個天朗氣清、雲淡風輕的吉日，我們一行人獲得市政府和宮崎旅遊局的精心安排，出席並參與了整個盛典。我們不但有機會試穿神話中諸神的服飾，還參加了巡遊大典。有同學負責打鼓，有同學負責擔旗舉幡，一路上鼓笛齊鳴，浩浩蕩蕩引領眾善神進入預先搭建的祭壇，接受村民的叩拜謝恩，並祈求來年風調雨順、人畜安康。



祭神舞共三十三帖，每帖需時約三十分鐘，舞者全是村內被認為有德行者。為準備這一天的「演出」，他們必須在一年內每星期一次由導師訓練特定的傳統祭神舞和歌曲，當中也有小孩「演出」。祭禮由下午開始從神殿出發，夜幕低垂，夜神舞即在鼓笛聲中揭開序幕，直至翌日上午十時才結束。記得在巡遊隊伍中，有戴着牛頭的大神，待諸神進入祭壇後，便在人群中穿梭，用其牛嘴輕叩來者的頭頂，祝福大家在新的一年安康幸福。



文：李韡玲 圖：李韡玲、陳永浩教授（宮崎縣高千穗）