﻿現場直擊 無分階級以車會友

在剛過去的周日（1月19日），中環龍和道舉行了一年一度「香港車會嘉年華2020」大型活動，超過四十個本地不同車會組織，展出近二百輛不同年代、不同國籍、不同階級的車款，當中以兩部古董單層巴士最受注目，成為車迷們打卡熱點！



「香港車會嘉年華」今年已是第四屆舉行，由香港運輸工具歷史文化博物館（Classic Auto-cycle Museum）主辦，規模一年比一年盛大，參展車數量愈來愈多，款式也愈廣，古董巴士、電單車、老爺車、四驅車等包羅萬有，佔據了龍和道和愛丁堡廣場，名副其實目不暇給。



筆者覺得這一年一度結集不同車會的巨型聚會，性質不同於一般個別車會周日Morning Drive遊車河活動，一大班人可以坐埋一齊傾下計，跟觀眾、車迷分享玩車經驗和心得，平至三數萬元的豐田bB、Altezza，貴至價值連城的古董平治600、積架E-Type車主們也可同場互相交流，無分階級，令整個活動的感覺格外親切好睇。現場還有攤位遊戲、產品展示及精品服飾售賣等。



說回今次活動兩位主角，就是本地現存最老的兩部單層巴士，分別是1949年「白水箱」（大圖右）和1963年「紅蕃頭」（大圖左），兩部均是當年在香港中華巴士服役的車款，現由一班志同道合巴士迷組成的Island Vintage Bus（IVB）車會擁有，兩車都經過他們悉心翻新回復昔日原貌。當天現場還設有導賞團，可讓車迷登入車廂欣賞一番，感受當年單層巴士也分開頭等和二等艙的獨特格式。該會現時也積極保育幾輛不同年代的本地雙層巴士，聽聞人力物力花費不菲，持續發展的確不容易。



文、圖：彭志揚