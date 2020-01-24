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﻿現場直擊 無分階級以車會友

2020-01-24 列印
■（左起）1963年「紅蕃頭」和1949年「白水箱」，是本地現存兩部最古老單層巴士。
■同場展出大批難得一見古董電單車。
■專營Land Rover復修的公司展示兩部經典車款。
■每屆車會嘉年華活動又怎少得福士Beetle「甲蟲」的份兒？
■香港老爺車會攤位出現兩部愛快：Sprint 1.5（左）及GT 1600 Junior（右）。
■瑪莎拉蒂車主會帶來四部難得一見古典車，包括最右邊中置引擎Bora。
■Classic Mini迷你車也是車迷們打卡熱點。
■Altezza車主會展出一部鷗翼車門改裝版，非常搶鏡。
■Citroen DS Club展示由古至今三輛截然不同車款。
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        在剛過去的周日（1月19日），中環龍和道舉行了一年一度「香港車會嘉年華2020」大型活動，超過四十個本地不同車會組織，展出近二百輛不同年代、不同國籍、不同階級的車款，當中以兩部古董單層巴士最受注目，成為車迷們打卡熱點！

「香港車會嘉年華」今年已是第四屆舉行，由香港運輸工具歷史文化博物館（Classic Auto-cycle Museum）主辦，規模一年比一年盛大，參展車數量愈來愈多，款式也愈廣，古董巴士、電單車、老爺車、四驅車等包羅萬有，佔據了龍和道和愛丁堡廣場，名副其實目不暇給。

　　筆者覺得這一年一度結集不同車會的巨型聚會，性質不同於一般個別車會周日Morning Drive遊車河活動，一大班人可以坐埋一齊傾下計，跟觀眾、車迷分享玩車經驗和心得，平至三數萬元的豐田bB、Altezza，貴至價值連城的古董平治600、積架E-Type車主們也可同場互相交流，無分階級，令整個活動的感覺格外親切好睇。現場還有攤位遊戲、產品展示及精品服飾售賣等。

　　說回今次活動兩位主角，就是本地現存最老的兩部單層巴士，分別是1949年「白水箱」（大圖右）和1963年「紅蕃頭」（大圖左），兩部均是當年在香港中華巴士服役的車款，現由一班志同道合巴士迷組成的Island Vintage Bus（IVB）車會擁有，兩車都經過他們悉心翻新回復昔日原貌。當天現場還設有導賞團，可讓車迷登入車廂欣賞一番，感受當年單層巴士也分開頭等和二等艙的獨特格式。該會現時也積極保育幾輛不同年代的本地雙層巴士，聽聞人力物力花費不菲，持續發展的確不容易。

文、圖：彭志揚
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