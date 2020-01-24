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﻿《FF7 Remake》重量級特別版

2020-01-24 列印
﻿《FF7 Remake》重量級特別版
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　　PS4今個年度RPG重頭戲《FINAL FANTASY VII REMAKE》宣佈推出日期押後，好彩只是稍稍延至4月10日，機迷毋須等待太久。廠方日前就公佈了發售細節，除了普通版（售價$468）之外，同日亦會有「Deluxe Edition」（售價$638）及「1st Class Edition」（售價$2,680）兩款特別版，即日起至4月8日可以到全線PlayStation Platinum Shop及SONY Store預訂。上述兩款特別版實體碟同為鐵盒包裝，內附迷你原聲CD、美術畫冊及召喚魔晶石「仙人掌怪」DLC，不同的是「1st Class Edition」多了主角Cloud及其坐騎Hardy Daytona大型可動Figure，而預訂實體版同時獲贈限量的神羅公司員工ID卡與收納鐵盒。文：Joe

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