﻿四萬十川 清流景致

日本四國地區中的高知縣（Kochi），濱臨太平洋，自然景色秀美，當中最為人稱道便是有「日本最後清流」美譽的四萬十川，清澈流水配以多條極具特色的沉下橋，成為取景熱點。



乘船賞景 沉下奇橋



由不入山蜿蜒流過高知縣西南部地區並一直流入太平洋的四萬十川，昔日曾被喚作渡川，是一條長達一百九十六公里的四國最長河流。



四萬十川因水質清澈而被譽為日本最後清流，而整個四萬十川流域也被列為日本的重要文化景觀，深受喜愛自然勝景的遊人愛戴。為方便遊客欣賞四萬十川的美景，沿着河岸便有多家觀光機構開辦別具特色的屋形船載客人暢遊這條清澈河川。



這趟我來到四萬十市，便登上由「四万十の碧」營運的屋形船，在這條清流體驗大約一小時的觀光行程，只見沿途不但清風送爽，綠意盎然，河水更是波平如鏡，清澈過人，委實沒有辜負清流的美名，加上行程中還能嘗到選用當地清流流水養殖的鰻魚炮製的滋味鰻魚丼（由2,750日圓至4,400日圓，約196港元至313港元），確是一大快事。



四萬十川屋形船賞景之旅，最精采的體驗是在途中可看到當地兩條知名沉下橋三里沉下橋及佐田沉下橋，原來在四萬十川流域，主流及支流上便分別架起二十二條及二十六條的沉下橋，這些橋樑的最大特色，便是兩旁沒有欄柵之餘，遇上水位大幅上升時，更會把整座橋樑淹沒，形成「沉下」河中的景象。



鐘乳石洞 歎為觀止



說到高知縣的自然勝景，當然不能忽略位於高知縣中部香美市的龍河洞。根據考證，龍河洞是個約有一億七千五百萬年歷史的鐘乳洞，跟岩手縣龍泉洞及山口縣秋芳洞並列日本三大鐘乳洞，現已被列為國家天然紀念物及史跡。



龍河洞全長約四公里，目前約有一公里的步道開放予公眾參觀，只是有心來訪，務必留意洞內有不少狹窄及須俯身穿越的路徑，切記輕裝上陣。



景觀方面，可細分為時之入口、時之道、時之對話、時之轉生、時之舞台及時之繼承等六個區域，沿途更有二十多個景點，包括洞內最大瀑布紀念之瀧、高達十一米的洞內最大鐘乳石天降石、高六米及寬四米的玉簾之瀧，以及約在二千年前彌生時代穴居人遺下並變成鐘乳石形態的神之壺等等，絕對教人歎為觀止。



四万十の碧



地址：高知縣四萬十市三里1446



網頁：www.shimanto-ao.com



龍泉洞



地址：高知縣香美市土佐山田町逆川1424



時間：8:30-17:00（12月至2月至16:30）



網頁：ryugadou.or.jp



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







HK Express由香港至高松，單程票價約248港元起，未連稅項、寄艙行李費用及相關附加費用。



網頁：www.hkexpress.com







由高松機場乘高速巴士約一小時四十分可達高知，單程車費2,800日圓（約201港元）。







visitkochijapan.com（高知縣觀光情報網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）







註︰所有商品價格僅作參考，以商戶最新公佈為準。



文、圖：林逸 鳴謝：高知縣