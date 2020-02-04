﻿嚐味人生 酸咪咪味滋滋

有說人生得經歷「酸、甜、苦、辣」才算活得豁達、豐盛、精采，正如味蕾得開懷品嚐，並欣賞「酸、甜、苦、辣」的不同特質，才真正領略餚饌風味所在。四味之中的「酸」而言，便可延伸出酸甜、醋酸、鹹酸、酸辣等不同風味。



東瀛風味 佛手柑



傳統烹調普遍沿用梅子、檸檬、醋等佐料，配合發酵工序及調味，分別為菜餚增添醋酸、鹹酸、醇酸等多重風味。時至今日，調味佐料已經不再局限於傳統元素，而改用新興的創意素材，為美饌添上慣常酸味以外的Umami。



亞洲50最佳餐廳Amber翻新後，美饌風味清新且食材別具特色。摘星名廚Richard Ekkebus主理的Hirame平目魚，以甘甜芳香的Buddha Hand五指佛手柑，配合Kyuri日本青瓜粒和Myoga日本薑粒，伴微甜泛黃的日本小麥白醬油醃漬，以佛手柑的甘甜芳香，襯托冬季當造平目魚刺身的淡雅清香。醬汁入口微甜絲酸且備辛香，味道柔醇醒胃，而漬物的清爽口感，和入口柔中有韌的平目魚互相輝映。



原住民土產 手指檸檬



近年澳洲原住民Aborigines常用的FingerLime在歐美興起，手指檸檬自身果肉飽滿且附刺酸，然而經雪藏分解酸味，味道更見柔和。摘星法國餐廳Petrus，頭盤鮑魚和帆立貝層層相隔，主廚Uwe Opocensky以手指檸檬的天然果酸取代傳統Beurre Blanc的醋酸，並以清新柔滑的白牛油汁，為先經慢煮後輕燒的韓國鮑片，以及鮮甜而附烤香的北海道帆立貝提鮮。



接下來是新店Mono的頭盤甘藍二重奏，曾經在世界50大最佳餐廳Mirazur掌廚的Ricardo Chaneton，沿用質感緊實的古早羅馬青花菜 Romanesco，配合同科的椰菜花，以前者的微澀，凸顯後者的微甜，佐以鹹鯷魚醬及魚油豐盛不膩而富燻香深度的煙西班牙沙甸魚，並撒下手指檸檬提升鹹酸。看似平淡的健康頭盤，卻結合地中海土壤和海洋的特色，亦同時道出Ricardo細密的心思。



神話故事 羅望子



印度神話中羅望子樹的故事引人入聖，羅望子醬酸中帶甜而富深度的風味，近年被名廚垂青。置地文華的Amber，沿用羅望子配合鹹鯷魚及洋葱熬煮Chutney印度風味的濃稠酸辣醬汁，為焦香肉甜兼備、外脆內嫩且油脂紋理均衡的A5宮崎和牛西冷扒，提升微絲鹹酸辛，並以醬汁的醇酸，平衡油脂且增添深度。



至於去年12月啟業的Mono，主廚Ricardo將印度咖喱必備的羅望子，結合薑以及羅勒，炮製酸辛微澀的濃稠「青咖喱」醬汁，為鮮淡油潤而質感結實細膩的烤焗熟成鮟鱇魚提鮮。



灣仔船街小店Mr. Brown，南美風味的香烤牛排Striploin口感附嚼勁，配合沿用番茜、蒜蓉、橄欖油和紅酒醋炮製的阿根廷傳統Chimichurri增添酸香惹味，以發酵紅酒醋濃而不嗆的醇酸，平衡韌嫩帶膄牛排的滯胃感。香辣惹味的烤雞腿則以中東風味的Tahini香蒜檸芝麻醬，為香口多汁的炸雞減膩，並添香氣和滑順口感。



a. Amber/2132 0066



b. Petrus/2820 8590



c. Mono/www.mono.hk



d. Mr. Brown/3101 1081



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）