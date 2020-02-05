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﻿「紅」運當頭太陽鏡

2020-02-05 列印
﻿「紅」運當頭太陽鏡
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  新一年當然要為自己悉心打扮一番，若然參加戶外活動，也不妨加上一副紅彤彤的太陽眼鏡，來個「紅」運當頭，好意頭又有型。如Calvin Klein Jeans的經典飛行員款式太陽眼鏡，盡顯時尚型格，而Longchamp的特大圓形鏡框太陽眼鏡，則充滿復古味道，讓女士們展現優雅魅力。男裝太陽眼鏡方面，亦有多款設計供選擇，不難配搭出喜慶感，同時為造型加分。

文︰Angel

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