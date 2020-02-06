﻿DBX極地優先試駕 中東Oman直擊

英國Aston Martin早前邀請了全球三十位VIP傳媒代表，飛到中東Oman，在崎嶇極地優先試駕全新DBX四驅車。筆者有幸成為香港唯一代表，開着這輛Prototype原型車，跟車廠總工程師Matt Becker一起參與車子在投產前的最後調校測試工作。



全新DBX去年11月全球發表，今年4月開始投產，今次全球三十位傳媒分三個星期飛到中東Oman，跟總工程師Matt Becker一起試車，大半天試車行程緊密，當中大部份時間是在極地碎石路段駕駛，以試驗各系統的能耐，我可試用任何模式飛馳，甩尾飄移悉隨尊便！



這輛原型車硬件上跟日後生產版沒分別，只是軟件仍在更新調校中，例如引擎及波箱反應、咆哮聲、氣壓懸掛及48V主動防傾桿系統於不同模式的協調。我們也可直接抒發己見給Matt的工程團隊作為參考。



DBX定位在林寶堅尼Urus和賓利Bentayga之間，前後車廂空間比兩位對手闊落，Matt強調全新自家設計鋁合金底盤軸距（3,060mm）相比Bentayga更長，可舒適容納四名身高兩米的成人，車身則比Bentayga短近100mm，引擎、波箱盡量靠後，車身前後懸長非常之短。



車子駕駛感好像一部大馬力後驅跑車，Matt解釋一般情況100%動力全部傳送至後軸，除非前輪遇上打滑，才會把最多50%動力輸往前軸。Sport或Sport+模式會保持較多後軸動力，營造較主動甩尾效果，再配合Torque-vectoring電子差速系統，換來靈活生猛的操控動感。車子沒有流行的後輪轉向功能，因為Matt仍未找到一套很線性表現令他滿意的系統。



DBX加速力強猛，卻沒有Urus那樣硬朗偏激，卻比Bentayga或保時捷Cayenne Turbo更具跑車個性，轉向回饋感我認為暫時同級最好。美中不足是Sport+模式未夠辣，拖波反應未夠快、咆哮聲未夠響，跟Sport模式分別不太大，Matt表示這點可在軟件上再作調整。DBX香港售價已落實為$2,980,000起，據聞最快3月在港發表，首批可望今年第三季交付。



DBX規格



引擎：4公升V8雙Turbo



馬力/扭力：550ps/71.4kgm



傳動：9速自動波，四驅



0至100km/h：4.5秒



售價：$2,980,000起



查詢：2366 2017



文、圖：彭志揚（中東Oman）