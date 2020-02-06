﻿瀛格 法式美宴

四年前進軍香港、來自法國西南部度假勝地Guéthary的米芝蓮一星餐廳BriKetenia備受追捧，最近從觀塘榮遷至北角，並邀來日籍法菜大廚中西潤也（Junya Nakanishi）擔任主廚，為一眾饗客帶來富日本特色的全新法國佳餚。



散發法國休閒氣息



BriKetenia意指位於法國西南部巴斯克地區的磚屋，該地被浩瀚的汪洋與壯麗的山巒圍繞，風景秀麗。踏進新店，觸目皆是綠、白、黃銅色作主調的裝潢，簡約明淨，加上通過露台灑進自然光，處處散發休閒時尚的法國氣息。



大廚中西潤也入廚超過二十年，曾任職多家國際奢華酒店的法國餐廳，包括東京文華東方酒店的米芝蓮一星餐廳Signature、香港文華東方酒店米芝蓮二星餐廳Pierre等，烹調法國菜經驗豐富，傳統技巧扎實，並醉心將日本食材與法國菜融合。



講求傳統創新兼融



新店菜式以大量日本時令食材入饌，不論食材配搭或烹調技巧均講求傳統與創新兼融，每一道菜的賣相都非常討好，擺盤精緻簡約，令人賞心悅目。前菜推介蟹肉蘆筍湯配紅酒醋及三杯酢啫喱，以新鮮太平洋蟹肉配以牛油果和蘆筍凍湯，加上以日本醬油及醋製成之三杯酢啫喱，甜中帶酸，味道清新。另一前菜慢煮和牛卷配海膽，以薄切和牛卷包裹牛蒡等養生食材，配上新鮮海膽及牛肉清湯啫喱，味道更添層次。



主菜必嚐日本鹿兒島和牛西冷（A3級）配海膽、黑松露及壽喜燒汁，用上日本鹿兒島A3級和牛西冷炮製，廚師推介五成熟，能帶出更多肉汁及油脂香味，配上壽喜燒汁，以及黑松露油、黑松露片和黑松露醬，入口芳香濃郁。餐廳開業初期特別推出精選午餐和晚餐套餐，晚餐每位$388起，包括法式餐前小食、前菜、主菜、湯及咖啡或茶，惠顧套餐另加$50，便可享用精美甜點，為一餐完美作結。



文：Cassie 圖：Gary Tsai