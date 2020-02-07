﻿張勇倡治未病 預防肺炎流感湯

抗疫期間，增強個人體質，免受病毒侵犯，非常重要。上醫堂張勇醫師認為預防肺炎流感湯，有助大家「打好底」，治未病！



中醫自古有「治未病」觀念，《備急千金要方‧診候》指出：「上醫醫未病之病，中醫醫將病之病，下醫醫已病之病。」，其中包含未病養生、欲病病萌、已病早治及瘉後調攝幾方面，而現在在人體未病之前就應採取各種措施積極預防，同時還體現在一旦患病之後仍運用各種方法防止疾病發展、傳變或復發。而現在的意義在於「防患於未然」，在日常的飲食及生活起居作出調節，增強自身機能，以防止病毒疾病的發生、發展及傳變。在如今流行性病毒盛行的時候，此觀念尤其重要。而增強自身免受病毒侵犯，調養脾胃運化和肺臟則為重中之重，因脾胃生化氣血，提供免疫力，脾胃不佳則百病叢生。肺臟具有衞外的功能，為抵擋疾病的重要屏障，故治未病，防病毒，肺脾的養護必不可少。



需配合適量運動



市面上部份預防流感湯水中，當中使用苦寒之品甚多，在未見病徴前服用，就如同未病服用抗生素，於理不合，也易於損傷脾胃，使氣血生成下降，五臟六腑沒有供給，抵抗力自然下降，和預防的理念相差甚遠。



只有重視日常的飲食與生活起居才能強身，強身先可以防病。在此介紹「預防肺炎流感湯」，黃芪補益肺氣、益氣固表；百合滋陰潤肺；黨參、山藥、蓮子、芡實、大棗健脾益氣；薏苡仁健脾袪濕，陳皮理氣行中燥濕，生薑溫中健脾；此湯可以健脾益氣，益氣固表，湯水美味之餘，也可以增強體質。而另外再推薦「益氣生津茶」，當中花旗參清熱益氣生津，霍山石斛益胃生津，龍眼健脾安神，杞子固本培元，大家可以選擇適合自己的食用。



最後再加上適量的運動，例如行山、跑步等。在疾病流行期間，要盡量避免人多稠密之地方，及佩戴口罩，以免感染。如廁後蓋上蓋子，勤洗手，作息飲食定時適量，可進食多點蔬菜、水果，保持空氣流通，則可以防止疾病的發生，達到「治未病」的效果。如有發燒、咳嗽、乏力等症狀，就立刻去醫院檢查。



文、圖：張勇醫師 整理：Dicky