﻿保育布吉培植珊瑚

關注地球環境與氣候的朋友都知道，世上有許多美麗風景正遭受無情的破壞，除卻天災，還涉及人為因素，所以保育行動正是刻不容緩的事情。早前我便到訪泰國布吉島（Phuket），參與培植人工珊瑚的義工活動，見證當地政府在海洋環保上付出的努力。



收集碎片 重新組裝



每年吸引數以百萬觀光客到訪的布吉島，主要靠優美海灘及豐富泰式美食作招徠，對當地人來說，海洋就是最重要的瑰寶，可惜是十多年前的南亞海嘯，令布吉外灣遭到嚴重破壞，影響水質及海洋生態，幸而泰國政府轄下的海岸資源部（Department of Marine and Coastal Resources），早在1978年起已在鄰近曼谷的Rayong省試行人工珊瑚礁重塑計劃，並在2015年把該項目帶到布吉的Maithon Island，在離岸約五十米的海域進行保育，整個計劃包括在該處海牀收集已細碎但仍健康的珊瑚，重新固定在人工珊瑚支架上再放回海底。



有關單位安排我等參與體驗活動的義工潛水員，先上理論課，講解計劃目的、珊瑚種類，以及技術上如何把珊瑚固定在支架上。原來這裏使用的固定劑，是一種能有效堅固珊瑚又不破壞環境的黏土，及後我們便帶着工具隨船來到Maithon Island，下潛到海底進行首部份的下潛收集細碎珊瑚工作，用網袋把它們帶回船上，再利用混合黏土把碎珊瑚逐一黏貼於人工支架，這個動作一定要夠爽快，因為珊瑚都是有生命的實體，缺水太久就會死亡，當把三至五個作為一組的珊瑚黏好後，便可放回海底去。



www.phuketcoralconservation.com（珊瑚保育活動網頁）



www.tourismthailand.org/hk



（泰國旅遊局香港網頁）



文、圖：Kengi 鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、HK Express