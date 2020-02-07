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﻿《街霸V》新版試玩

2020-02-07 列印
﻿《街霸V》新版試玩
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　　經典格鬥Game《Street Fighter》系列的最新版本《Street Fighter V: Champion Edition》，將於情人節登陸PS4、PC平台，不失為機迷在家中抗疫期間好節目。

  開發商Capcom即日起至2月10日期間，便限時開放體驗版供下載，好讓Fans們可以先玩為快！雖說是體驗版，卻意外地足料，事關開放全部角色供試玩，包括最新加入的第三代Boss「Gill」。

  值得一提的是，既有的《Street Fighter V》PS4下載版亦同時推行減價優惠，$60.8即有交易，並可通過購買DLC升級成《Champion Edition》。

文：Joe
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