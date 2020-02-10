Insta360 ONE R 模組化Action Cam

當GoPro玩模組化配件，Insta360走得更前，頭炮ONE R直接將運動相機模組化，機身由主機、鏡頭及電池組合而成，簡單將鏡頭反轉即可看熒幕自拍，要是換個鏡頭模組，又可從4K廣角跳入360全景世界，概念嶄新之餘，擴充性更可不斷延伸。



文、圖：B1807 查詢：insta360.com



三位一體 裝拆簡單



向來專注360相機的Insta360，首次涉足Action Cam即帶來革命，新作ONE R應用了模組化設計，機身分為主機、鏡頭及電池，當中主機設有1.3吋觸控芒及micro SD卡插槽，至於鏡頭模組目前共有三款，分別是雙魚眼的360全景（售$1,598）、4K廣角（售$888），以及跟Leica合作的1吋感光5.3K廣角（售$2,598）。組裝方法簡單，只要將鏡頭插入主機，再把電池裝到底部，即合體成一部相機，體積大小跟GoPro Hero 8 Black相若，同樣達到IPX8及5米防水規格，如外加專用防水殼，更可潛入30米水深。



隨意換鏡 反轉自拍



多得模組化設計，拍友換個鏡頭便可轉換拍攝效果，打破傳統Action Cam單一玩法的局限，如換上360全景鏡頭，就可開拍5.7K全景影片及18MP相片，要是換上4K廣角，又可拍得最高4K/60p、慢動作全高清及12MP相片，同時預設HDR、Timelapse、TimeShift、Starlapse、夜景等拍攝模式。若入手1吋感光廣角，除可藉大面積感光提升畫質，亦拍得5.3K/30p影片及19MP相片。值得一提的是，鏡頭既可更換，也可反轉插變成跟鏡頭同一方向，自拍或Vlog時可以觀看熒幕取景，掌握準確構圖。防震表現向來是Action Cam的一大考慮，ONE R移植了同廠ONE系列全景相機的FlowState，且升級至2.0加強版，效果令人滿意。



手機App輕鬆AI剪片



除了積極研發不同模組，Insta360為方便拍友把影片快速剪輯成有趣的短片，同時開發出AI功能強大的同名手機App《ONE R》，無線連接至相機後，既可遙距操控、瀏覽相簿，還可利用「創意工作室」功能，按指示揀選所需片段，App即會利用AI分析及追蹤合適內容，自動剪輯成包括定格動畫、AI移動延時、子彈時間融合、跳躍小行星、時空翻轉等影像特效，不用經電腦後製，就可以上傳至社交平台跟好友分享。