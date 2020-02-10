手製桑麻糬 京都農家樂

日本近年盛行回歸鄉村創業，位於京都市西北方的綾部市（Ayabe-shi）正是箇中先驅，除積極招徠年輕創業家，當地鄉民更推出特色農家體驗，好像以製作和紙的桑葉弄製獨特的桑葉麻糬便極受遊客歡迎，也讓這個沉寂村莊再度活起來。文、圖：Rachel



鳴謝：海之京都DMO、VisitKinosaki.com、Times Car Rental、香港航空



楮葉磨粉 創特色口味



為解決農村衰落問題，日本近年便有人提出「半農半X」的概念，鼓勵鄉村支援年輕人回鄉，一邊務農一邊開創個人事業，率先提出這個概念的鹽見直紀，便是出生於綾部市，有關理念近年更在村中逐步落實，陸續多了由年輕人開設的特色小店，如農莊住宿、咖啡室及食品店等，外來遊客多了，村子也逐漸回復生機。



另一方面，當地旅遊局更與村民合作推出農家體驗活動，其中與すまいる工房合作推出的桑葉麻糬製作活動，便是人氣選擇之一。原來綾部市自古已盛產絲綢及和紙，全因當地種植了大量楮樹，它屬於桑樹科，適合蠶蟲生長，配合由朝鮮傳來的製絲技術，讓絲綢業得到發展。至於楮樹的葉子也是製作和紙的上佳材料，因此也促成當地著名的黑谷和紙的誕生，並被列為日本文化財產。來到近年，當地村民更想到將楮樹葉子磨成粉，混入糯米中製成風味獨特的麻糬，並推廣成為遊客體驗活動。



早前我便與友人來到當地一嘗麻糬製作體驗，過程跟一般手製年糕相似，均是將蒸軟的糯米以大木捶捶打至糕狀，唯一不同是要混入楮葉粉及將其打至均勻，難度再升一級。一輪體力活動後，便要將糯米糕搓至扁圓的麻糬狀。吃法方面則有鹹、甜兩種，分別為蘸醬油或伴黃豆粉同吃，我偏愛後者，入口煙韌香甜，還有淡淡的桑葉香氣，非常特別，配一杯鮮泡綠茶，便是絕佳的茶點！



すまいる



地址：京都府綾部市八津合町古城山1-3



電話：81 90 8798 0539



費用：麻糬製作3,000日圓（約212港元）



預約：www.ayabe-kankou.net/experience/syokutaiken/smile_kouzo.html



網頁：www.facebook.com/smileworks.ayabe