哈薩克蘋果城 尋地道美食

阿拉木圖（Almaty）是哈薩克（Kazakhstan）的前首都，在哈薩克語解作「盛產蘋果的地方」，足證當地土地肥沃，物產豐富。市內更有個百年市集Zelyoniy Bazaar，是地道特產及美食的展銷地。文、圖：Rachel



鳴謝：Tourism Department of Almaty City



地震重建 綠色為記



阿拉木圖位於天山腳下，毗鄰吉爾吉斯及新疆等地，作為邊境城市，原來有正面及負面影響，好的方面是自古以來吸引無數商旅馬隊經當地進出中亞地區，令其發展成為貿易重鎮，不過也因太接近邊境，不利國防，因此在1997年，哈薩克決定將首都遷至當時稱作阿斯塔納（Astana）、現已易名為努爾-蘇丹（Nur-Sultan）的該國第二大城，阿拉木圖從此便失去國都的地位。話雖如此，阿拉木圖至今仍是哈薩克最大及最富裕的城市，商貿氣氛依然濃厚，而在市內的百年市集Zelyoniy Bazaar，至今仍然熱鬧如昔，這個朝九晚七營業（星期一除外）的大市集，不但是當地人的購物熱點，也是遊客見識當地民風的好地方。



Zelyoniy Bazaar位於阿拉木圖市內的Zhibek Zholy大街上，始建於1875年，是當地最古老的市集，這裏曾因二十世紀初的大地震而被摧毁，現時所見的兩層高建築物，便是後來重建的。該市集又被稱為Green Market，卻非因為環保，純粹是其外牆呈綠色而得名！現時市集分為室內及室外兩個部份，室外部份更主要售賣紀念品及服飾，最吸引是以羊毛及駝毛製成的衣服、毛鞋及手袋等，有興趣者可議價購買。



貨品紛陳 特色乳酪



只是整個Zelyoniy Bazaar最精采的地方，還是其室內的有蓋市集，這裏主要售賣當地食材，包括各式各樣的乳酪、乾果、甜點、蔬果、蜜糖、香料及肉類等等，貨品紛陳。不過相對類似的傳統大市集，這裏卻予人井然有序的感覺，環境寬敞之餘，設計更是清晰有理，而琳琅滿目的貨品更整齊地擺放在不同區域內，教人逛得十分舒適。



值得一提是哈薩克人傳統上以遊牧生活為主，至今仍習慣以羊奶、馬奶及駱駝奶作主食，所以在市場內便有售各種的乳製品，愛香口的有乾乳酪，愛嘗點特別的，不妨一試發酵過的馬奶或駱駝奶，喝來酸苦兼帶點酒香，不算容易入口，據說卻有護肺功效，此時此刻不妨多喝。



至於場內有售的乾果也是同樣吸引，款式多樣，包括腰果、核桃、無花果及杏脯等等，都可嚐過後才買，售價也極相宜，是送禮自用的好選擇。另外當地出產的蜜糖，以及不能不嚐的蘋果都是熱賣貨品，特別是後者更屬阿拉木圖的首選特產，吃來爽脆酸甜，是難得的原始果香。



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