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嚐味人生 2 甜在心頭

2020-02-11 列印
■塔斯曼尼亞車厘子配金黃甜菜頭 （嚐味午餐$778/三道菜/位/a）
■Paradise （$380起\4吋\g）
■Le Louis （$780\4吋\f）
■栗子梳乎厘（嚐味晚餐$1,680/8道菜/位/c）
■純素柚子橘子撻 （$138/連咖啡/b）
■招牌Tiffany Blue （$128/e）
■千層果仁蜜餅 Baklava（$85/6件/d）
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        情人節將至，甜絲絲的甜品想必令女生吃得心花怒放，配合色彩繽紛的彩虹七色，化身風味各異的醉人糕點，「紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫」，賣相吸睛且甜蜜精緻。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

姹紫嫣紅

　　亞洲50最佳餐廳Amber翻新後，美饌風味清新，摘星名廚Richard Ekkebus特意挑選正值盛夏的塔斯曼尼亞當造車厘子，結合紅菜頭而成甜美柔順的金黃甜菜頭，經複合香料和-8℃加拿大冰酒醋漬，前者添小豆蔻及肉桂辛辣甜，後者則散發果香，嫣紅漬車厘子不但甜酸醒胃，且附香料暖紅酒Gluehwein的冬日風味。

橙黃橘綠

　　瑰麗地標K11 Musea的Lilium by Gitone陶瓷工藝坊附設咖啡室的純素柚子橘子撻簡樸精緻，柚子啫喱裹着橘子醬，微甜而附柚子甘幽飄香，配合薄脆可口的純果仁蓉撻底，純素天然且健康清新。

金黃甜饌

　　荷李活道摘星法日餐廳Tate佳餚精緻，亞洲最佳女廚師Vicky Lau筆下的栗子梳乎厘，頂層微微香脆而Fluffy，內裏輕盈Airy且特意增添西米，為輕盈蓬鬆而絕不過濕的Soufflé添Chewy口感，底層以一顆冬令烤栗子取代常見的朱古力，醮上隨附的自家製普洱雪糕，添加樸實地道風味。

綠意盎然

　　東瀛綠茶和西方開心果炮製的綠色甜點深入民心，然而外泛金黃的千層酥皮，配合內裹翠綠色開心果仁的中東Baklava別具特色。中環擺花街小店Beyrouth的千層果仁蜜餅Baklava，牛油酥皮附蜜糖薄層，烘焙過程滲入開心果碎內餡，甜蜜煙韌，風味天然。小店炮製的黎巴嫩版本手工千層果仁蜜餅不但新鮮製作，且較常見的土耳其版本的骰少甜。

青出於藍

　　熱爆IG的The Tiffany Blue Box Cafe，招牌Tiffany Blue以V煞Martini Coupe調酒杯盛着品牌碧藍色棉花糖球，並於餐桌前灌入以伏特加作基底、配合木花氣泡水混和的調酒；眼前的棉花糖球瞬間溶化，且化身微甜微辛而帶Spritzer風味的細密氣泡酒。

　　中環Sevva的Le Louis華麗精緻，皇室藍血外層底部以棉花糖襯托，內裏四層朱古力戚風蛋糕和質感輕盈的法國忌廉層層相疊，夾層隱藏藍梅添清新質感，最後冠上開心粉藍棉花糖，為微甜Fluffy的朱古力戚風蛋糕加冕，嚐罷視覺觀感味蕾超級滿足。

浪漫粉紫

　　同系蛋糕店C'est la B的Paradise，外附浪漫粉紫忌廉層，內裏芋頭戚風蛋糕和忌廉層層相隔，蓬鬆柔軟且備微微甜椰絲的清脆口感，風味迷人。

a. Amber2132 0066

b. Lilium by Gitone9438 8298

c. Tate Dining Room2555 2172

d. Beyrouth2854 1872

e. The Tiffany Blue Box Cafe2362 9828

f . Sevva2537 1388

g. C'est la B2536 0173
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