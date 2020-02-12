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Sanrio卡通迎情人節

2020-02-12 列印
Sanrio卡通迎情人節
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　　情人節將至，今年不求收到大禮物，只求平安與健康。除了在家中自煮以外，偶爾出外透透氣也是一個減壓良方，好像銅鑼灣利園區的《福氣滿載迎新春》，五米高的My Melody和可愛的Little Twin Stars，以及Sanrio好友如Hello Kitty、Cinnamoroll、Pompompurin及Kerokerokeroppi會齊齊出動，讓大家打卡留倩影。換上唐裝的Little Twin Stars造型可愛，他們站在紅色拱門及祥雲前，讓大家自由拍照。

　　想與情侶享用情人節餐，場內亦有多達八十間餐廳，當中包括名廚James Sharman主理的全新英式餐廳酒吧The Leah、墨西哥美式餐廳酒吧Cadillac Bar & Grill、比利時餐廳Belgos、英倫風格餐廳BRICK LANE、主打健康輕食的Next Door Café & Bar，以及由米芝蓮星級日本大廚坐鎮的竹日本料理等，提供情人節限定浪漫套餐及甜點。想與另一半共聚美好時光，不妨預早訂位。文︰Angel

查詢︰leegardenthree.com.hk
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