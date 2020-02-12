年度好書 優中選優

聯合出版集團去年首辦「年度好書」，今年踏入第二屆，精挑細選2019年度十本好書，聯合出版（集團）有限公司副總裁李家駒博士笑說，「年度好書」不是暢銷書榜，而是由專家、資深出版人，選出每年最好、最有價值的書，推介予讀者，也是對出版社一種鼓勵。



「年度好書」評審主要有四個標準，包括文化與出版價值、內容水平、影響力、裝幀與創意，「聯合出版集團每年有近二千本新書出版，要從中選出十本好書，可說是優中選優。」李家駒博士說，兩屆「年度好書」的評選準則不變，但2019年度的「年度好書」，時效性相對較強，反映了適時閱讀的趨勢。



雖然「年度好書」不是暢銷書榜，但2019年度十本好書，也有暢銷之作，「這次評選的標準之一，是該書的影響力，這可從銷量和文化影響力反映出來。」當中被他形容為「超級暢銷書」的，是近年廚藝了得形象深入民心的李家鼎所著的《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》，「鼎爺已推出第三本著作了，之前兩本都是超級暢銷書，這一本也很好賣。」他說，該書的特點，是跟電視和其他媒體結合起來，加上作者是公眾人物，這些都是構成該書暢銷的因素。



另一本暢銷好書，是《美國陷阱：如何通過非經濟手段瓦解他國商業巨頭》（作者：弗雷德里克．皮耶魯齊、馬修．阿倫），適逢去年掀起中美貿易戰時出版，「美國在經濟上的手段和政策，引起香港以至世界關注。」他稱該書的特點在於話題性，出版配合時機，是暢銷書的模型。



《延禧攻略》劇迷大概手上都有一本《〈延禧攻略〉美學解構》（策劃：東陽歡娛影視文化有限公司；口述：于正、欒賀鑫、宋曉濤等；撰文：蔡蕊），該書也是2019年度十本好書之一，由紅遍兩岸三地電視劇《延禧攻略》劇組策劃，以「置景與拍攝」及「服裝造型」兩方面，拆解劇中的美學元素，更收錄不少叫人賞心悅目的漂亮劇照，「觀眾看劇後，對《延禧攻略》的服裝、美術指導，留下很深印象，更想深入了解。」



聯合出版集團2019年度好書其他入選作品，以及李家駒博士更多分享，請留意明天（2月13日）出版的《星島日報》與網站、《頭條網》，以及網上《ArtCan》、《Headlife》專頁。