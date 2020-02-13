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意大利試駕A4 細緻小改

2020-02-13 列印
■新改良版A4 Facelift預計今年第二季抵港發售。
■2公升TFSI汽油Turbo引擎增設12V MHEV儲電系統，進一步降低油耗。
■車廂焦點是全新10.1吋屏幕連新一代MMI Touch觸控介面。
■新改良版前後沙板多了肌肉線條，令原有斯文外表增添跑車動感。
■試車路線環繞意大利Bolzano阿爾卑斯山區彎路，可體驗車子攻彎功架。
■高性能版S4及45TFSI配有全套S-Line包圍，引擎蓋跟鬼面罩之間多了「三間隙」經典跑車設計。
■測試車加有Nappa皮革座椅，今代後排空間頗闊落。
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        奧迪快將於今年第二季在港推出新改良版A4 Facelift，廠方早前在意大利Bolzano舉行全球傳媒試車活動，筆者優先體驗了兩款本地主打型號：40TFSI前驅版及45TFSI Quattro四驅版。文、圖：彭志揚（意大利Bolzano）

        這一代奧迪A4推出近四年，今次新改良版除了內外更新修飾，重點還有引擎加入12V Mild-hybrid（MHEV）儲電系統，減低耗油量及廢氣排放。其次是車廂數碼系統升級，中控台改配更大型10.1吋觸控屏幕。

　　新A4外觀上最搶眼是更扁闊鬼面罩連LED頭燈組合，另外是重新打造的前後沙板肌肉線條。高級版45TFSI Quattro及S4配置的S-Line擾流套餐，換上更霸氣網狀鬼面罩，而且引擎蓋和鬼面罩之間加設經典Ur Quattro跑車的「三間隙」設計。

　　今次筆者集中試開了香港市場主打兩款型號，當中以40TFSI入門前驅版驚喜最大，190ps馬力2公升Turbo引擎力量雖然有限，不過受惠較輕巧車身、原裝較窄及較厚身（225/50R17）輪胎，以及標準懸掛設定，在意大利Bolzano阿爾卑斯山脈的公路或山路游走顯得十分輕鬆自如，車身傾側度較大，卻無損過彎流暢穩定姿態。在公路以100km/h至150km/h速域奔馳也不見吃力，最重要是乘坐感相當舒適。

　　245ps馬力45TFSI Quattro四驅版加速力更充沛，但跟前驅版分別不算很大，一來車身較重，二來輪胎較闊（245/40R18），三來四個車輪都有動力，削弱了一點衝勁感。不過四驅在連綿彎路多了一份安穩信心，只是欠了入門前驅版的快捷敏銳轉向細緻感。

　　其實兩款新版A4駕駛感跟前期款沒有很強烈分野，依然是一款豪華細緻實用德國房車，車廂新焦點就是更大型10.1吋屏幕及更易使用的新一代MMI Touch觸控介面，暫時未知香港版的標準配置餐單，會否包括Audi Connect或Car to X嶄新聯繫功能。
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