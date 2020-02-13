簡約法菜新星

不少人都聽過「少即是多」（Less is More）這極簡主義，這不獨見於建築設計，亦開始影響廚藝界。最近在中環開業的新派法菜餐廳MONO（英語意指單一），創辦人兼行政主廚Ricardo Chaneton便認為，材料愈簡單的菜式，愈難達至完美境界，因此他首次自立門戶，並以此為名，把菜式專注在單一風味之中。



文：郭悠悠 圖：黃頌偉



多元背景 風味獨特



眼前才三十歲出頭的Ricardo，其實是近年冒起的新派法菜新星。他的履歷亮麗，年僅二十八歲便當上港島香格里拉酒店珀翠餐廳的行政總廚，在此前更在2019年「世界50大最佳餐廳」躍登榜首的南法餐廳Mirazur當主廚，才華毋庸置疑，而其多元種族的特殊背景，不但拓展了他的眼界，更成為他做菜的靈感，塑造出獨特的風格。「父親是委內瑞拉人，母親是意大利人，而我則在美國讀大學，並在加勒比海地區修讀廚藝。」Ricardo說。



現時餐廳的午市嚐味套餐，每位收費為四道菜$520、七道菜$1,080。若然晚上到訪，便能享用八至十道菜的嚐味套餐（每位$1,280）。從頭盤、主菜至甜品，都不難感受Ricardo以食物向客人闡述自己的身世和烹飪哲學。以開場的海鮮拼盤為例，西班牙紅蝦、法國布列塔尼生蠔、北海道帶子等，加入南美秘魯虎奶汁，把食材內在的鮮美瞬間提升起來。另一道傳統法菜常見的乳鴿，配以即席用石磨搗勻的南美墨西哥混醬（Mole），讓香濃的鴿胸增添野性的滋味。甜品更讓人津津樂道，委內瑞拉黑朱古力與橄欖油，看似毫不相干，沒想到兩者都有着深沉的泥土風味，吃來更是相輔相成。



藜麥麵包 皮脆內軟



不過有趣的是，在大廚眼中，酸種藜麥麵包才是最易做難精的菜式。因此他沒有在餐前奉上，倒是改成在主菜前出現。「做麵包講求精準，倒不像煎魚般，多煎十秒吃起來也沒太大差別。麵包要做到每次水準均一，更是難上加難。」麵包吃來固然皮脆內軟，叫人回味，但謹記蘸點旁邊的橄欖油。他特意選來西班牙加泰隆尼亞Eva Aguilera特純橄欖油，用上當地上佳的Arbequina橄欖品種製成，每年才生產九百公升，數量珍稀，柔和果香挾帶清爽的番茄香甜，讓平凡麵包錦上添花。



MONO



地址：中環安蘭街18號5樓



查詢：2506 8676