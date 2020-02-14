﻿輕便吸塵機 續航力特強

抗疫最緊要清潔，除了個人衞生，家居潔淨同樣重要。最近有品牌新推出無線直立式吸塵機，賣點是配備輕巧強力電池，每分鐘氣流量達八百公升，充滿電更可運作四十分鐘，輕便與續航力兩者兼得！文：阿卓爸爸



圖：陳鐵剛 產品查詢：2619 9663



市面不少無線直立式吸塵機為加強吸力，會特意加入更多電池模組，雖然可藉以提升吸塵機吸力，但機身難免會變得沉重。Philips新推出的SpeedPro無線直立式吸塵機（型號：FC6726/61），可算是SpeedPro系列中的輕量版，賣點在於夠輕身，同時配備高效能的21.6V鋰離子電池，應付一般家居清潔綽綽有餘。



不要小看這個輕巧電池設計，廠方採用嶄新的並聯及串聯電路，提升了吸塵機的散熱效能，令電池可以分成兩層放在機內，故FC6726/61在體積及重量上能大幅偷減。廠方資料指，在正常模式可持續運作長達四十分鐘，而在特強模式下，則可運作二十分鐘。實際測試時，阿卓爸爸用了近二十分鐘也不覺「手攰」。



值得留意的是，吸塵機是向下出風，這設計不怕影響旁人，而且重力點位於機身中間，推前拉後靈活性更高。FC6726/61搭載了第七代PowerCyclone颶風離塵過濾系統，特點是備有兩組過濾盒，可以把較重的毛髮與塵埃分離，長時間不用水清洗，也可保持吸塵機的最大吸力。此外，吸塵機還附有可瞬間清潔柔軟表面的牀褥吸扒，備有高速轉動刷頭，輕鬆吸走座椅和地毯上的毛髮，效能出色。



售價：$3,288