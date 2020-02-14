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﻿測試評語 四個LED照明燈

2020-02-14 列印
﻿測試評語 四個LED照明燈
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　　此吸塵機最值得一讚是吸頭設有四個LED照明燈，燈光角度約一百三十度，且精心計算過，剛好在地面產生一個地形光影效果，方便用家看清哪裏有塵埃及毛髮。測試時發現，其輕巧機身的確令吸塵過程輕鬆不少，長時間手持着清潔牀褥，感覺很好。
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