﻿里昂古堡 貴氣逼人

冬日來到法國阿爾卑斯山山區，當然以滑雪賞景為主要目標，然而鄰近里昂便有一座瑰麗的莎波城堡（Chateau de Chapeau Cornu），除可供參觀及入住，更提供法式禮儀課程及米芝蓮美食體驗！ 文、圖：韋利 鳴謝：Club Med、法國航空



滿溢典雅氛圍



距離里昂（Lyon）約一小時車程的莎波城堡，在十三世紀羅馬人統治時期興建，最初是作為軍事防禦用途，後來漸漸成為王室貴族的私人享樂地，來到十八世紀法國大革命時，雖然法國許多城堡都遭到破壞，莎波城堡卻因堡主開放酒窖款待革命士兵，教人人喝得酩酊大醉，因而避過被摧毀的厄運，直到二十多年前，城堡經過重新裝修後正式開放，成大家今天可賞到的觀光設施。



遊人現在來到沙波城堡，都不會錯過登堂入室參觀。在廣達八公頃的古堡範圍內，除可看到漂亮庭園，在改建成為酒店的主樓建築內，更有十四間客房及套房，當中大部份房間除設有華麗的公主牀，門前更多擺放着古老盔甲，加上專為品嚐威士忌而設的起居室，古典味道濃厚之餘，更是氣派華麗！



品嚐華麗盛宴



莎波城堡更備有許多法式優雅元素點子，讓訪客領略貴族氣質。細看城堡推出的法國文化課程，便包括有駐場禮儀師傳授談吐舉止及法式餐桌禮儀，只是更教我感興趣的，還是豐富的美食體驗，來到古堡餐廳，甜點師會親自指導訪客製作馬卡龍，看其認真地講述以杏仁粉、砂糖及蛋白混成餡料的技巧，才知道製作這種法國國民甜點大有學問！



不欲親自動手的，也可來到古堡餐廳La Capella品嘗一頓華麗盛宴。這裏除擁有昔日作為小教堂時的典雅環境，更貴為《米芝蓮》指南的推介餐廳，美食滋味同樣出色，好像我品嘗的四道菜美饌，不論頭盤鴨肝、主菜藍龍蝦及鴨肉，以及雪茄造型的甜點等，均屬高水準的美食，配上優質的香檳及葡萄酒，教大家都吃得滿足。難得是品嘗美食時，還有「小公主」美譽的堡主Camille到場與客人親切閒談，不禁令人對城堡的高雅生活有更深刻體會！



www.chateau-chapeau-cornu.fr（莎波城堡網頁）



cn.france.fr/zh-hant（法國旅遊網頁）