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﻿Xbox One X限時優惠

2020-02-14 列印
﻿Xbox One X限時優惠
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　趁減價入手抑或等新機推出？永遠都是令機迷兩難的抉擇。假如在家中抗疫期間悶得發荒，似乎及時行樂更加實際，好像之前售價一直企硬的Xbox One X，剛剛便推出情人節限時優惠，即日至2月16日期間到指定零售商出機，優惠價$2,398有交易（原價$3,880），同時額外獲得兩款星戰遊戲《STAR WARS Knights of the Old Republic》第一、二集下載碼！至於以月費形式任玩過百款精選好Game的「Xbox Game Pass」，繼《The Witcher 3》、《GTA5》等重量級勁作後，近日再新增《Final Fantasy XV》及《Wolfenstein: Youngblood》，並可參加即日至2月16日進行的《Bleeding Edge》Beta測試，完全不愁無節目。查詢：www.xbox.com/zh-HK

文：Joe
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