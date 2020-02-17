  • 2020年2月17日 星期一
  • 14º
  • 53%
熱門： 廁紙消委會新冠肺炎口罩歧視

日報新聞 > 副刊

﻿Galaxy S20 Ultra AI四鏡8K拍片

2020-02-17 列印
﻿Galaxy S20 Ultra AI四鏡8K拍片
■S20 Ultra用上108MP AI四鏡，支援100倍Zoom及8K拍片。
■S20系列全線用上支援120Hz更新率及HDR10+的開孔式全熒幕。
■S20（左）配備後置三鏡頭，S20+（中）及S20 Ultra則屬四鏡組合。
■摺成90度角時，畫面會分成上下兩部份。
■Galaxy Z Flip換上嶄新的上下對摺熒幕設計。 售價：＄11,998
■Galaxy Z Flip機面裝有1.1吋小熒幕顯示來電等資訊。
Previous Next

        近年手機影拍之進步，簡直拾級而上，且看Samsung日前發佈的5G旗艦手機Galaxy S20系列，當中規格最強的S20 Ultra，既有40MP前置自拍，機背的108MP AI四鏡更可拍出1億像素相片、8K影片，還提供高達100倍變焦，解像度及變焦能力之高令人咋舌。

100倍Zoom

　　今回S20系列首度兵分三路，備有S20、S20+及S20 Ultra三款型號，全部用上支援120Hz更新率及HDR10+的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X熒幕，只差畫面尺寸不同，大小依次為6.2吋、6.7吋及6.9吋，S20及S20+均裝有10MP前置，同時提供4G及5G版本，S20 Ultra則僅有5G版，且擁有最高16GB RAM及512GB ROM儲存容量，前置升級40MP之餘，更配備108MP主鏡、12MP超廣角、48MP摺疊式遠攝及DepthVision景深AI四鏡，既可拍出超高像素的1億像素相片，又或利用像素九合一拍出明亮夜攝，除了可藉裁相帶來如同遠攝的效果，新作亦有10倍混合式光學變焦及100倍超解像度變焦，遠近景物都可清晰捕捉得到，就連拍片亦率先走進8K年代，拍攝後更可直連至同廠QLED 8K電視播放，要是擷取任一畫面也可變成3,300萬像素相片。

再摺再厲 Galaxy Z Flip

　　S20系列一門三傑以外，廠商同步發佈了第二款摺芒手機Galaxy Z Flip，有別Galaxy Fold的左右對摺，此機一如傳統摺機上下對摺，摺合時方形機身猶如粉盒，加上紫得發亮的用色，極討女士歡心。

  把手機翻出後會見6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED芒（解像度2,636×1,080），表面鋪有超薄摺疊式玻璃保護，摺合位也用上嶄新隱藏式轉軸，有趣的地方是轉軸可讓熒幕如Notebook般，摺成直角的座枱模式，配合度身訂造的UX介面，畫面更會自動分作上、下兩部份，如自拍時上方為取景畫面，下方為快門及選項，若播片睇相，下方則顯示操作及其他內容，確實是頗嶄新的體驗。新作採用S855+八核心，內置8GB RAM及256GB ROM，裝有12MP雙鏡頭及10MP前置。此機現已接受預訂，3月6日（五）開賣。

Galaxy S20 Ultra

熒幕 ： 6.9吋QHD+

操作平台 ： Android 10及OneUI 2.0

內置記憶 ： 12/16GB RAM

                 128/256/512GB ROM

外置記憶 ： micro SD

電池容量 ： 5,000mAh

體積/重量 ： 166.9×76×8.8mm/220g

售價 ：待定

文：B1807　部份圖片：路透社、美聯社、法新社
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd