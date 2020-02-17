﻿Galaxy S20 Ultra AI四鏡8K拍片

近年手機影拍之進步，簡直拾級而上，且看Samsung日前發佈的5G旗艦手機Galaxy S20系列，當中規格最強的S20 Ultra，既有40MP前置自拍，機背的108MP AI四鏡更可拍出1億像素相片、8K影片，還提供高達100倍變焦，解像度及變焦能力之高令人咋舌。



100倍Zoom



今回S20系列首度兵分三路，備有S20、S20+及S20 Ultra三款型號，全部用上支援120Hz更新率及HDR10+的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X熒幕，只差畫面尺寸不同，大小依次為6.2吋、6.7吋及6.9吋，S20及S20+均裝有10MP前置，同時提供4G及5G版本，S20 Ultra則僅有5G版，且擁有最高16GB RAM及512GB ROM儲存容量，前置升級40MP之餘，更配備108MP主鏡、12MP超廣角、48MP摺疊式遠攝及DepthVision景深AI四鏡，既可拍出超高像素的1億像素相片，又或利用像素九合一拍出明亮夜攝，除了可藉裁相帶來如同遠攝的效果，新作亦有10倍混合式光學變焦及100倍超解像度變焦，遠近景物都可清晰捕捉得到，就連拍片亦率先走進8K年代，拍攝後更可直連至同廠QLED 8K電視播放，要是擷取任一畫面也可變成3,300萬像素相片。



再摺再厲 Galaxy Z Flip



S20系列一門三傑以外，廠商同步發佈了第二款摺芒手機Galaxy Z Flip，有別Galaxy Fold的左右對摺，此機一如傳統摺機上下對摺，摺合時方形機身猶如粉盒，加上紫得發亮的用色，極討女士歡心。



把手機翻出後會見6.7吋FHD+ Dynamic AMOLED芒（解像度2,636×1,080），表面鋪有超薄摺疊式玻璃保護，摺合位也用上嶄新隱藏式轉軸，有趣的地方是轉軸可讓熒幕如Notebook般，摺成直角的座枱模式，配合度身訂造的UX介面，畫面更會自動分作上、下兩部份，如自拍時上方為取景畫面，下方為快門及選項，若播片睇相，下方則顯示操作及其他內容，確實是頗嶄新的體驗。新作採用S855+八核心，內置8GB RAM及256GB ROM，裝有12MP雙鏡頭及10MP前置。此機現已接受預訂，3月6日（五）開賣。



Galaxy S20 Ultra



熒幕 ： 6.9吋QHD+



操作平台 ： Android 10及OneUI 2.0



內置記憶 ： 12/16GB RAM



128/256/512GB ROM



外置記憶 ： micro SD



電池容量 ： 5,000mAh



體積/重量 ： 166.9×76×8.8mm/220g



售價 ：待定



文：B1807 部份圖片：路透社、美聯社、法新社